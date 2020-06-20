專訪／林信一醫美小咖大進擊　部落客助攻帶起業界風潮

被外界認為是「門外漢」的星和醫美執行長林信一，創業並非沒有恐懼，但大學讀過醫療法，認為大家太神話醫生與醫療，以至於

自費醫療服務品質。只是，默默無名的街邊二樓店面，要如何突破重圍，林信一自有一套戰術。

醫療領域被神話 商業思惟難帶入？

林信一雖然不是醫學院科班出身，但大學念法律，讀過醫療法，發現有非常多

▲10年前，林信一觀察到，市面上所有醫美老闆都是醫生，而醫師的工作型態，註定無法跟企業經營的思維競爭。圖為2008年第一間診所開幕（圖／林信一提供）

▲林信一創業時，重新訂價各項醫美服務，卻被同業認為是破壞市場價格，甚至嗤之以鼻「賣那麼低，一定是技術不好」。圖為2009年館前路新辦公室開幕慶。（圖／林信一提供）

▲林信一聽從太太洪子娟的建議，找了一群部落客朋友體驗宣傳行銷，沒想到掀起業界風潮。（圖／林信一提供）

不敢用商業思維套用管理，「講粗一點，診所跟小吃店一樣，都是沒有組織的！」而他看準的就是自己有能力提升醫療糾紛，或許是因為醫療領域門檻太高，大家太過神話這個行業，導致不敢用商業思維來管理。如此一來，可能進一步衍生消費者在過程中的不悅與不滿，「事實上，消費者去診所本身就是一個付錢買服務的行為，為何花錢看病還要看醫生、護理人員的臉色？」林信一除了認為自費醫療有大量SOP的空間，有被企業化、商業化修正得更好的空間外。當時，10年前，他也觀察到，市面上所有醫美老闆都是醫生，而醫師的工作型態，註定無法跟企業經營的思維競爭，原因在於醫生被訓練成當下要救命，而不是做服務的。他大喇喇地說：「從某方面來看，當時診所沒有制度組織，講粗一點，跟小吃店簡直沒兩樣。」也因此，當別人質疑林信醫一個門外漢為何敢投入醫美界，除了因為一開始投資朋友醫美診所，累積一年兼差當助理小弟的經驗外，更認為醫美診所制度的缺失，正是他投入的最大機會點。只是，資金不夠雄厚的林信一，最終只能將店開在二樓，問題就來了，在那個只看名醫的時代，名不見經傳的小醫美品牌，怎能入得了大家的眼？又要如何吸引消費者上門？於是他開始精算醫美各項價格、重新訂價，也合理分配利潤給同仁們，希望先以低價吸引消費者，未來自然有機會將商機戰線拉長。但此舉卻被同業認為是破壞市場價格，同業不滿幹譙，甚至嗤之以鼻「賣那麼低，一定是技術不好」。所幸林信一生性樂觀不以為意，認為只要符合性價比，消費者哪有不買單的。但殘酷的是，即便已經壓低定價，客人們不上二樓門店又能怎麼辦？這時太太洪子娟一句「只會打電話Call客好土喔！找部落客體驗推薦怎麼樣？」點醒了他，原來洪子娟當年正是BBS表特版的大神「子犬」，原本就是著名的圖文部落客，自然也有許多部落客朋友，而當時正是無名、雅虎奇摩部落客最紅的時候。夫妻倆放手一搏，認為部落客口碑行銷也許可行，便開啟了部落客體驗醫美行銷甚至是分潤的商業模式。如今，各大醫美品牌也仿效並爭相邀請部落客、網紅、youtuber體驗推薦興起風潮。林信一納入管理的網紅KOL人數，也從原本只有10多人變成3000多位，數量之龐大堪稱業界之冠，而為了管理3000位的KOL，甚至開發了專屬KOL選物電商與KOL管理系統，再度成為業界首創。部落客「王牌業務員」的角色，同時也讓品牌業績動能大大提升，成為產業話題。