股東會再摃副董李紀珠　新光金獨董李勝彥被關麥請下台

新光金控今 (19) 日召開股東會，除通過配發現金股利每股0.4元之外，今日卸任的獨董暨審計委員會召集人李勝彥因上台宣讀審計報告時脫稿演出，指稱公司未揭露他提告新光金副董李紀珠的背信詐欺案，在經過董事長吳東進3度制止無效後，吳東進直接要求議事人員關掉麥克風，請李勝彥下台，改由另一位獨董林美花代讀審計報告。但李勝彥後來又以小股東身份發言，直指「李紀珠是永續經營絆腳石」，吳東進則說，不知為什麼會這樣，但無論如何都感謝兩位對新光金的貢獻。新光金今日股東會也改選董事，新光金超額提名16席，最終除了進賢投資提名的蔡宏祥外，其餘包括吳東進、李紀珠，新光三越提名的葉雲萬、吳昕達等15人都順利當選第7屆董事。不過，傳出吳東進將卸下新光金董事長職務，由前新光金副董許澎接任，吳東進仍是新光人壽董事長，而吳東進次女、現任新光銀行副董吳欣儒則將接任新光金總經理，只是這項人事案仍需金管會同意才生效，而新光金副董事長李紀珠則繼續留任。此外，在股東會前新光金再引發的內鬥，也持續在股東會上演，今日卸任的獨董暨審計委員會召集人李勝彥，在上台宣讀審計報告時竟脫稿演出，他指稱公司未揭露他提告新光金副董李紀珠的背信詐欺案，違背證交法等相關法規。董事長吳東進則以主席身份多次中斷李勝彥發言，吳東進除表示訴訟案件沒有收到，希望獨董忠實轉述審計報告，若不想念可先下來，在勸導3次無效後，吳東進只好請議事人員把關掉麥克風，並搬離發言台，李勝彥只好下台。只是李勝彥還是不死心，之後以小股東身分發言，直指「李紀珠是永續經營絆腳石」。對此，吳東進表示，兩位都是傑出的人，也都曾在台灣銀行當過董事長或總經理，一開始也很和諧，不知為何現在變成這樣，但無論如何都很感謝兩位對新光金的貢獻。除了獨董摃上副董之外，也有小股東上台發言反映股利配太少，吳東進也對配息不如其他公司感到抱歉，但也說明主要是IFRS 17快要接軌，要充實資本結構，新光金會繼續努力。