直播／大同發布重訊　改選董事釋外界疑慮？

今日舉行股東會改選董事的大同（2371）公司，晚間於證交所進行重大訊息發布記者會，預計出席的人士包括了董事長林郭文艷、執行副總彭文傑及法務長趙安等人。由於今日董事改選由公司派大獲全勝，但市場派認為投票權遭剝奪、權益受損，今晚的重訊發表是否會談及，頗受外界矚目。
大同今天舉行股東會改選董事，結果在公司派首度引用《企業併購法》第 27 條來排除市場派過半表決權，最後結果由大同公司派取得全部 9 席董事席次，大獲全勝；遭市場派砲轟投票權遭剝奪、權益受損。
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