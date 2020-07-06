疫情拉長浪浪等家期！蝦皮振興公益募集500萬毛孩物資

今年上半年因為新冠肺炎疫情影響，不少公益募款受影響，蝦皮購物觀察，許多動保機構的募款狀況也受到衝擊，TSPCA社團法人台灣防止虐待動物協會表示近期捐款已下滑2至3成，使機構的營運變得更加嚴峻；社團法人台灣瑪莉愛狗協會也表示因為疫情影響航運狀況，拉長了被海外善心人士認領的浪浪等家期。為振興公益環境，蝦皮購物於即日起至7月31日發起捐助毛孩活動，設立《「益」起助糧，「浪」愛延續》認購專區，目標募集500萬毛孩物資，希爾思上月也再加碼，捐贈總市值268萬的罐頭、飼料至社團法人台灣幸福狗流浪中途協會等7家動物公益團體。





此外，長期關注浪浪權益的貓侍也成為蝦皮購物的公益夥伴，7月同步推出「一份公益、三份愛心活動」，消費者可直接下單捐贈飼料，所產生的盈餘也會投入至「台灣流浪貓關懷協會」的每月助糧方案，用愛心點亮毛孩等家的路。





蝦皮購物品牌行銷部長廖君凰表示：「在各行各業喊出振興經濟的同時，我們關注到公益活動的募款狀況顯著下滑，因此我們今年已陸續推出扶助受暴婦女、失依兒物資認購、浪浪物資認購等公益計畫，而這次我們將毛孩物資認購計畫擴大捐贈對象至7家動保機構，預計捐出500萬毛孩物資，並邀請致力動物公益議題的知名品牌夥伴希爾思、貓侍再推響應加碼。蝦皮購物目標不只是做台灣社會公益的領頭羊，更要成為各類公益計畫傳散的最有效平台，幫助到台灣社會每一個弱勢角落，發揮拋磚引玉、讓愛加倍的效果。」





《「益」起助糧，「浪」愛延續》公益專區，自即日起至7月31日邀請全民一起幫助流浪動物，所有募得物資將直接捐贈至「TSPCA社團法人台灣防止虐待動物協會」、「社團法人台灣幸福狗流浪中途協會」、「犬山居/臺灣同伴動物扶助協會tcasa」、「社團法人咪可思關懷流浪動物協會」、「社團法人台灣瑪莉愛狗協會」、「社團法人臺灣諾亞方舟動物同樂協會」、「台灣動物緊急救援小組/社團法人台灣動物緊急救援推廣協會」，免收任何運費、手續費，給予毛孩最實質的幫助。





此次公益計畫更邀請知名寵物食品公司希爾思成為主要夥伴，一起為流浪動物盡心力；希爾思愛不停歇「Food．Shelter．Love」計畫，今年已捐贈市值230萬的希爾思食品給需要的收容機構，另外響應《「益」起助糧，「浪」愛延續》活動，上月再捐出總市值268萬的寵物食品，結合民眾力量，戮力為全台流浪動物送出超過價值500萬元的愛心，讓流浪犬貓蛻變新生！



此外，蝦皮購物更與致力社會公益的知名品牌「貓侍」聯手推出長期公益專案，希望一同為公益發揮「1+1無限大」力量；7月將首先推出「一份公益，三份愛心」活動，消費者只要認購一份公益物資，就可得到3倍的愛心，讓更多流浪毛孩獲得幫助。第一份愛心：消費者只要下單認購物資，即可免運費送至「臺灣動物緊急救援小組」。第二份愛心：此次公益商品的活動盈餘將捐助給「臺灣流浪貓關懷協會」。第三份愛心：為回饋消費者愛心，凡下單認購物資的消費者皆可得到6包試吃包。





《「益」起助糧，「浪」愛延續》認購專區