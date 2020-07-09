YZ世代理財懶人包 「存基金」找科技

▲當紅 5G只是科技產業的一環，因疫情而正興起的龐大科技新商機，亦值得對焦掌握。（圖／資料照片）

▲數位原民理財踏實 有多少「存」多少（圖／資料照片）

除了投資科技，投資方式也可以很科技。以富蘭克林國民e帳戶為例，其推出之「存基金」背後結合機器人理財、定期定額、線上專業投資顧問3機制，讓年紀尚輕、手邊資金有限或投資經驗不足的YZ世代，可以透過AI輕鬆找到適合自己的基金投資組合，每月5千元即可投資，有問題也可隨時透過線上顧問解決；而若只想一次投資一檔基金的朋友，每月1千元就能小試身手，協助數位原生世代甩開投資的壓力。「存基金」相關資訊：