三倍券數位綁定比例低　專家點出2原因及3招資安自保

振興三倍券首波預購至昨（7）日晚間10時截止，根據經濟部統計，首波總預購人數已達900多萬人，其中紙本預定比重達85.7%，數位綁定僅占14.3%。KPMG數位科技安全服務執行副總謝昀澤表示，數位綁定比例低可能是消費者對於數位使用的不熟悉以及對資安風險的憂慮，他也提供資安自保3招，只要消費者注意相關資安事項，即可以安全使用數位綁定，免出門排隊，亦有機會得到各廠商所舉辦的數位券優惠。謝昀澤指出，每逢有大規模數位應用的時機，就是金融科技犯罪集團的潛在大商機。依據過去的經驗，近期與振興券使用相關的假預約、假行銷、假拍賣、假代領、假抽獎等多種假網站就會出籠，特別是這是近年政府為了特殊疫情的振興政策，民眾多半缺乏正確資訊，但又有疫情後小確幸的渴望，因此更促使有心人士，利用數位振興券進行各種網路犯罪。因此，謝昀澤以振興券的網路預約、數位領用及行銷活動等3個作業步驟，說明消費者自保的重要資安3招，只要消費者注意相關資安事項即可以安全使用數位綁定，免出門排隊，亦有機會得到各廠商所舉辦的數位券優惠。第1招「預約時到官網」，要到振興券官網再以官網（https://3000.gov.tw）所引導的方式登錄，避免直接點選來路不明的電郵或社群連結。第2招「領用時防入侵」，如以行動支付進行數位振興券的領用，消費者必須做好手機防護措施，包括盡可能保護自身個資與信用卡資訊、避免機改機(例如對 Android ⼿機進⾏ Root 或對 Apple 手機進行越獄)、隨時更新手機作業系統至最新版，避免任意安裝不明軟體等。更重要的是，消費者要選擇經過APP資安認證的支付業者，合格名單可於行動應用資安聯盟官網查詢（https://www.mas.org.tw/app_cert_list.php）。第3招「即中獎時要確認」，上網預約振興券，或以行動支付、信用卡、電子票證等數位方式領用振興券，多有主辦機構舉行抽獎活動。如消費者接獲得獎通知簡訊，應謹慎進行查證與確認KPMG數位科技安全服務副總邱述琛也提醒，參與數位振興券生態圈的機構與廠商，因選用數位振興券的民眾在優惠入帳前可以無限次重新綁定數位工具或卡片，不同業者間的系統必須介接核對與更新，方可重新計算累計消費額度，如何確保交易的正確性，將面臨相當難度的挑戰。雖然信用卡、電子票證與行動支付業者都可以透過事後追討的方式追回不合規範的消費額度，但也要留意可能衍生的爭議與處理成本。