三倍券救得了？逾8成學生有感暑期打工難尋

即將邁入暑假打工高峰期，今年由於疫情關係，許多企業受到衝擊，直接影響就業市場。然而根據勞動部公布最新統計，無薪假與上一期比較，明顯大減5990人，以住宿、餐飲人數減少最多，隨著7月15日開始啟用的三倍消費券，是否也能增加打工機會？根據人力銀行今（10）日公布調查顯示，有超過8成學生認為因為疫情讓暑期打工更難尋。根據「1111兼差打工網」調查，有8成2的學生，暑假期間已規劃打工，選擇打工的主要原因是為了賺取零用錢（77.1%），賺學費、生活費（60.3%）、分擔家計、孝親費（28.2%）、累積實務經驗（27.6%）及償還學貸(14.9%)。但調查同步顯示，有83.7%受訪者表示，因為疫情關係，暑假工作變得更難找，其中包括打工職缺變少（55.0%）、競爭的人變多（16.1%）及雇主減少排班（12.6%）。1111人力銀行發言人黃若薇指出，全台有83萬人身上揹負學貸，平均每個人扛債20.6萬元，等於還沒踏入職場賺錢已經是「負資產」，龐大經濟壓力讓學生族群，不得不趁著暑假空檔搶賺打工財，積極開源以減輕肩上重擔。另外，黃若薇也提到，7月15日即將起跑的三倍消費券，目前預購已突破千萬人大關，商家摩拳擦掌鎖定暑假消費商機及國旅熱潮，可望帶動一波短期計時人力需求，正在尋找打工機會的學生不必過度悲觀。除了關心薪水之外，若是遇到打工糾紛更要懂得如何自保，根據調查指出，有42.2%的學生曾經遇過打工陷阱，手段包括沒有依法發給加班費（38.2%）、低於基本工資（37.0%）、雇主沒有依法投保勞健保（35.8%）等。不過多數人的處理都相對低調，只有15.4%會跟主管或公司反映。黃若薇提醒，行動裝置愈來愈普及，學生習慣在臉書社團、通訊群組、論壇網站尋找打工機會，但這也可能淪為有心人士誘騙犯罪的場域，建議找工作還是透過人力銀行，使用安全的管道求職，才是自保的第一步。