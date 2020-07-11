三倍券將到手！百貨大戰搶商機　喊50%回饋、滿3千送3千

遠東百貨超級年中慶第二波檔期7月10日至7月28日登場，服飾、家用部門單筆6000元送300元、大家電單筆滿萬元送千元、保健器材單筆5000元送500元。13大銀行全館(數位3C、MUJI除外)單筆分期6,000元送200元，滿萬元送400元，10大銀行數位3C、MUJI、遠百信義A13 sony單筆分期滿萬元送500元。

7月15日政府將發放振興三倍實體券，百貨業者為了搶商機，紛紛推出史上超高回饋。如遠東百貨超級年中慶，15日起持紙本振興三倍券當日單筆滿3000元送1500元，喊出50%回饋。統一時代百貨台北店也推紙本三倍券、刷11大指定銀行信用卡或以行動支付付款等三大加碼好康。京站則精選百種3000元超優惠組合商品，原價皆4000元以上，現在都只要3000元。唯各家加碼遊戲規則不同，建議民眾依自身狀況選擇消費。遠東百貨指出，7月15日起持紙本振興三倍券到全台遠百，單筆消費滿3000元送1500元，內含500元1張、200元5張，全台限量2萬份，送完為止。另外還有5折起的振興價商品、優惠大禮包、振興Coupon券等，讓消費者以1000元使用三倍券消費，有機會買到價值6000元的商品。統一時代百貨台北店指出，使用紙本振興三倍券消費滿3000就送3000，持Dream Card會員卡至統一時代百貨台北店即可兌換500元振興放大券，同時再加碼於指定櫃位當日使用紙本振興三倍券消費滿3000元就送2500元折抵券，讓振興三倍券的回饋放大再放大。統一時代百貨台北店進一步指出，紙本券3000送3000指的是，7月13至9月10持百貨會員卡過卡即獲得放大券500元(100元面額4張+20元面額5張)，限量5000份，但需搭配三倍券使用。而當日使用紙本三倍券消費之金額，累計達3000元即可兌換2500元折抵券(100元滿仟抵百券25張)，限量5000份。單筆消費滿千元，即可使用100元折抵券1張，每筆消費限使用1張，且無法與振興放大券及其他優惠合併使用。而除了紙本券有優惠外，統一時代百貨台北店也推第二：信用卡單筆消費滿3000元，送300元商品抵用券乙份，等於10%回饋。第三：行動支付部分，台灣Pay最高享1100元回饋、Pi拍錢包享3000送300。至於京站時尚廣場，7月15日至8月9日 Q卡友只要當天累計消費滿3000元就送300元商品贈券；主題餐廳則是單筆消費3000元送300元商品贈券可再加碼獲得300元抵用券(限下次使用)，最後，還可抽3000元商品贈券，若再搭配使用台灣PAY，滿3000元可再送300元，總計最高可獲得3900元。同時，為了搶民眾「梭哈」三倍券商機，京站也精選百種3000元的超優惠組合商品，原價皆在4000元以上，搭配振興方案，通通只要3000元。像是英國經典潮牌馬牌涼鞋，原價5480元，特價3000元，使用業者此檔優惠現省2480元。