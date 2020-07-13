想變億萬富翁還有希望！威力彩再摃　下期獎金18.3億

又摃龜！威力彩今（13）晚開獎，本期頭獎仍未開出，已連44摃，連摃期數為第三屆以來第3高，台灣彩券預估，下期頭獎累積金額預估上看18.3億元。台灣彩券表示，下期（7月16日）預估銷售6.5億元，頭獎累積金額上看18.3億元。如1注獨得，單注獎金為今年最高、第四屆以來第4高，第三屆以來第5高。第109000056期的威力彩開出的第一區獎號02、03、11、18、26、31，第二區為03，累積獎金總額17億8482萬7338元。