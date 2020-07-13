警告：未滿十八歲不得觀賞瀏覽

您是否已經年滿18歲？

即時快訊

NOWnews 今日新聞 >財經

想變億萬富翁還有希望！威力彩再摃　下期獎金18.3億

編輯林莞茜/綜合報導-2020-07-13 22:01:22
▲威力彩連44摃，下期（7月16日）頭獎累積金額上看18.3億元。（圖／NOWnews資料照）
又摃龜！威力彩今（13）晚開獎，本期頭獎仍未開出，已連44摃，連摃期數為第三屆以來第3高，台灣彩券預估，下期頭獎累積金額預估上看18.3億元。

台灣彩券表示，下期（7月16日）預估銷售6.5億元，頭獎累積金額上看18.3億元。如1注獨得，單注獎金為今年最高、第四屆以來第4高，第三屆以來第5高。

第109000056期的威力彩開出的第一區獎號02、03、11、18、26、31，第二區為03，累積獎金總額17億8482萬7338元。

NOWnews關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

想看更多

即時
追蹤
訂閱
追蹤
推薦閱讀