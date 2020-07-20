星宇、長榮和華航是否能度過疫情難關？

不可避免地

沒人知道確切的答案

財務穩定



首先很幸運的，台灣的三家國際航空公司：星宇、長榮和華航在今年稍早冠狀病毒來襲前，財務狀況均尚健康。



長榮航空和中華航空已經有效率地營運多年、保留足夠的現金。而星宇航空雖然在冠狀病毒來襲前才開始營運，但從其投資者、管理，甚至其僱員等處也獲得強力的財務支持。





適應性



再者，這幾家航空公司自己以有創意的方式應對現在的狀況，並以變通的方式獲得收入。



台灣兩大航空集團，長榮航空與中華航空，轉而將營運集中在需求急劇攀升的國內及貨運航班。例如，他們部署大型國際線噴射機來營運到澎湖僅40分鐘航程的國內線，使消費者及航空公司本身兩者均獲益。



另一方面，星宇航空妥善利用了它的優勢：擁有眾多支持其精品航空創始的航空迷，各項商品以及星宇品牌的產品均熱銷。最近，星宇甚至將它熱門到令人難以置信的線上商店，擴展成位於公司總部的實體商店。





政府金援



然而，即使長期來說這些航空公司自身會難以維持，他們仍有政府在背後支持。例如，台灣政府保證幫助台灣運輸業者，若有需要時可獲得高達五百億台幣的貸款。



這種政府支持的現象，顯示政府能察覺到台灣的航空公司帶給國家的商業、觀光和餐旅業的利益。因此，當台灣航空公司面臨大環境經濟困境時，政府將進一步進行其他形式的協助。



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