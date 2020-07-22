A7文樂特區　看好成為下一個北大特區

北大特區自2004年至2020年已發展16年，道路以棋盤式規畫，整齊寬敞，學區發展除了台北大學之外，桃子腳完全中小學與龍埔國小、國中，滿足區內的就學需求，從國小到大學都可在北大特區完成，13.32公頃的商業區商圈與生活機能已成熟，麥當勞、星巴克連鎖餐飲聚集，家樂福、特力屋、特力和樂等大型賣場進駐，在聯外交通主要以北二高連結南北交通，開車約30分鐘內可抵台北市區，擁有學區、商圈、公園發展的北大特區，成為雙北最優質的學區重劃區。



遠雄建設在北大特區的指標案「遠雄紫京城」，位於學勤路上，正對桃子腳完全中小學，濃濃學區文教氣息，加上鄰近商圈發展、交通便捷，房價從107年的12.6萬/坪，至109年8月成交價來到33.2萬，漲幅高達163%，顯見學區地段優勢，歷經房價盤整仍見漲幅強勁。



▲三峽北大特區-桃子腳 (圖/遠雄提供)

A7文樂特區以文青雙語國中小為核心，鄰近住宅區、商業區範圍發展，華亞科技園區內以中華物流郵政園區為主，其前店後廠定位，中華郵政4000坪公園、商場百貨進駐，獨攬文教、公園、商場優勢，成為區內最具發展潛力的區域。

文青雙語國中小，從幼稚園開始就學至國中畢業共12年國教，雙語教學、開音樂班，校內更有生態池作為自然生態教學，選擇文教第一排的建案，未來小孩就學、接送方便，預期未來商圈發展為最優先。





中華郵政斥資220億元資金打造「中華郵政物流園區」複合式營運中心，以智慧園區為目標，規劃有五棟建物及公共設施；規劃郵政物流中心、郵政資訊中心、北台灣郵件作業中心、郵政訓練中心以及規劃為賣場的工商服務中心，預計在110年陸續完工。公共設施包規劃有4000坪的形象公園、兩公頃的滯洪池，將近1萬坪的休閒空間，2公里的一個休閒步道，大賣場結合休閒及購物；A7文樂特區挾帶雙語學區、公園與悠閒商場的地段優勢，預期未來將成為下一個北大特區，具有學區、公園、商圈優勢，成為A7重劃區最核心地段。



▲購物生活情境 (圖/遠雄提供) ▲綠意生活情境 (圖/遠雄提供)

遠雄建設以人居為初心，優擇最好的文教區域，最優質的公園、百貨生活圈，遠雄新未來3為區域內唯一一條龍服務客戶的上市建商，除了選擇最黃金地段之外，更要選擇最安心、最有保障的建設公司，遠雄新未來3為親子共融宅規畫，以Play for all為核心理念，提供全家大家一起玩樂、共同創造美好親子回憶的家，暑假期間推出藏寶優惠，遠雄房地產史上第一次，首發地產主題APP「A7未來探險島」，下載APP完成任務獲得金幣，即可享有限量藏寶優惠，限定開放、限量優惠、限量戶別，趕快預約賞屋。



▲新未來3接待中心 (圖/遠雄提供)





「遠雄新未來3」

接待中心：桃園市龜山區樂善一路10號

預約賞屋：https://reurl.cc/9E9emn

【A7未來探險島地產APP手遊】

安卓下載連結：https://reurl.cc/E7N3NR

IOS下載連結：https://tinyurl.com/ycejotge

