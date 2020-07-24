「存基金」募集一個月　預約數突破3萬5千人的原因是？

美股飆升，特斯拉、蘋果電腦和亞馬遜狂漲到底能不能買？此時進場會不會剛好是高點？看著股王大立光一個漲跌停就是普通上班族一年的薪水。不少新手投資人都有「追高殺低」的經驗，追根究底源自於對市場的資訊太少，所以無法像專業經理人一樣去判斷，光是KD值、月線、季線一堆專業術語，想做好一檔投資可還真不容易。
坊間許多老師用了許多模組來推測，作為投資的依據，宣稱獲利可期。然而，潛在投資人關鍵的問題還是在於不知如何挑選、不知何時該買該賣，再來就是覺得自己錢太少，沒有真的能克服以上問題，還是不敢貿然出手。
「存基金」解決投資痛點 戒掉追高殺低
為此，富蘭克林投顧於今年重磅推出「存基金」的方案，專為投資人的幾大痛點對症下藥，不僅符合小資族想理財規劃的第一步「定時定額」，同時透過AI智能理財機器人，依照投資人的風險屬性，挑選基金標的，透過監控、再平衡調配出最佳的組合，讓許多不懂得如何挑選基金的朋友也能每月5千元買到一籃子的基金投資組合，同時克服市場大跌時的恐慌情緒、維持不間斷的投資紀律。也因此，自六月份推出以來，一舉突破35,000人預約方案，不但獲得投資人肯定，7月1日起也已開放線上下單，愈了解更多也可請洽活動網站。
下半年投資題材首選「雙技美、變成金」
至於進入「後疫情時代」該如何投資？富蘭克林投顧建議，面對當前疫情為世界帶來許多改變，下半年的投資標的可把握在「雙技美、變成金」兩路線，在科技產業上，不外乎本次疫情帶動數位轉型及相關題材，加上體質健康等因素，為中長期受惠產業；而生技產業等美股基金，則因人口老化題材及疫苗研發潛力，為2020後半年主流，投資人可持續定時定額作為「存基金」的標的。
線上基金投資平台「國民e帳戶」介紹：https://lihi1.com/6ZBS4