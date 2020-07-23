生技展登場！防疫成關鍵字　不織布轉單現效應

亞洲生技大展今（23）日至26日登場，有近170家廠商、500個攤位參與，後疫情時代來臨，消費者越來越重視健康議題，「防疫」也成為關鍵字。其中台塑生醫在新冠病毒抗原快篩試劑部份已完成中研院授權合約簽署，目前進行台灣專案製造申請。至於中部30年不織布大廠鉅瑋實業，投入不織布多元應用，由於疫情爆發，轉單效應明顯，將帶動公司營運成長。台塑生醫整合了長庚醫學團隊31位主治醫師級與博士級專家顧問，融合公司內4個核心研究團隊豐沛研發能量，參加2020年亞洲生技大展，展出內容涵蓋「防疫抗病毒研究」(新冠病毒快篩試劑、抗病毒研究)、「問題肌膚研究」、「頭皮(髮)養護研究」(生髮與喚黑機制研究)、「預防醫學應用研究」(居家照護醫材、美容儀器與睡眠光療儀)及「口腔保健」等。其中最受矚目的就是在新冠病毒抗原快篩試劑部份，台塑生醫已於6月3日完成中研院授權合約簽署，目前進行台灣專案製造申請、歐盟CE認證及美國、印度、日本等國家EUA送樣申請程序中，預計8月份可陸續取得許可，屆時將依全球市場需求儘速安排量產。另外，中部30年不織布大廠鉅瑋過去主攻醫療類不織布代工，受惠今年上半年全球新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發，在醫療防護相關產品出貨大幅提升，例如使用SMS、SMMMS手術用隔離衣材質的拋棄式檯單，且因疫情關係，國際客戶紛紛從陸廠轉單到鉅瑋，接獲不少來自瑞士、韓國、俄羅斯、美國、日本等地的訂單，帶動今年1~6月營收年增幅超過三成。而鉅瑋研發的拋棄式棉質口罩保潔墊也成為焦點，以棉織不織布為材質，放置在口罩內，能夠吸附口沫、隔離粉塵、彩妝，延長口罩壽命，成功打進美式賣場，更在網路上掀起代購熱潮。另外也展示市場熱銷的10款面膜材質，其中以「可降解面膜材料」，以及可拋棄式的「頂級棉柔洗臉巾」，同樣吸引參觀民眾目光。業者成功打進美容耗材市場，目前已是台灣前三大面膜材料供應商，面膜月產能最高達2000萬片。