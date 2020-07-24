機車首購族減徵貨物稅？財政部鬆口：會納入考量

財政部預告將延長燃油機車汰舊換新減徵貨物稅5年，卻引發外界批評，為何不讓新車直接減徵就好，還要汰舊換新才行。對此，財政部次長李慶華今（24）日表示，各界意見財政部都聽到了，對於機車首購族是否減徵貨物稅，財政部會納入考量。目前汽機車為少數課徵貨物稅的商品之一，其中機車依出廠銷售價格課徵17%貨物稅，但依據現行貨物稅條例》第12條之5規定，燃油機車汰舊換新每輛新車減徵貨物稅最高新台幣4千元。不過，由於減徵期限明年1月7日落日，為續鼓勵汰舊換新，以促進相關產業發展、節能減碳，財政部日前預告《貨物稅條例》修正草案，擬將退稅措施實施期限再延長5年至2026年，卻引發批評，除認為機車長年面對課營業稅、貨物稅、牌照稅等多重課稅的問題，更質疑機車早已非奢侈品，竟還要課17%的貨物稅，建議取消或是新車直接減徵。對於外界的批評，財政部昨日在官方臉書回應，但因提到貨物稅並不是奢侈稅，而是針對移動汙染源的汽機車徵稅，目的在環保而非抑制消費，引發網友批評「加油時負擔的空汙稅是繳假的？」、「原來空汙稅隨油徵收都是假的，我業障真重」、「搞了領先全球的七期法規，然後扯空汙要多課稅」、「貨物稅條例哪一條提到機車貨物稅跟空氣汙染有關？」、「不管c.c.數都要收17%，機車族都白癡該死？」、「老老實實承認機車要課兩次稅行不行」、「加油已經收了空汙稅，現在又鬼扯貨物稅也是空汙稅」。財政部今日傍晚也由次長李慶華出面召開臨時記者會回應。她強調，貨物稅是就特定貨物課徵的特種消費稅，具有經濟及社會政策功能，世界各國多有課徵，我國目前對車輛課徵貨物稅，除財政需要外，兼具節約能源、防制污染等政策目的，並非為抑制奢侈性消費。此外，財政部肯定機車產製廠商致力改善燃車機車空污的努力，使七期燃油機車較一期燃油機車污染程度低，但她也提到，不可否認燃油機車產生的CO、NMHC及NOx等空氣污染物排放仍較電動機車為高，基於防制空氣污染目的，燃油機車仍應負擔一些貨物稅。她也談到，以現行燃油機車汰舊換新減徵貨物稅實施效果來看，以占數量最大宗的排氣量50cc以上125cc以下機車（占整體比率約85%）計算，平均每輛機車貨物稅稅額6,649元，減徵稅額占平均每輛應納稅額約6成，已有效降低民眾購車負擔及提升民眾換車意願。對於民眾質疑政府對機車加徵空污費，又為防制空氣污染不願取消機車貨物稅，有重複課稅之嫌。李慶華強調，機車空污費是環保署制定，按使用者付費原則課徵，採隨油徵收，屬「規費」性質，有專屬目的，與稅性質不太一樣，貨物稅是採統收統支概念，不能混為一談。對於外界建議直接調降或免徵貨物稅建議，她認為固然可減輕民眾負擔，但截至去年止車齡逾10年以上機車尚有668萬餘輛，若未搭配需淘汰舊機車而直接給予貨物稅減免，恐未能減少老舊機車數量，影響空氣品質改善成效。此外，考量機車為民眾主要代步工具，現行汰舊換新減徵退還貨物稅措施為減輕民眾購車負擔及兼顧綠能消費與機車產業發展的最佳方案，自2016年1月7日至2020年6月30日止，核退177萬輛占全部機車1300萬之13%左右，減徵稅額71億元，10年以上老舊機車占比亦從105年51.4%降至108年47.8%，成效相當良好。不過，對於機車首購族減徵貨物稅這部分，李慶華也鬆口這意見財政部已聽到了，「會納入考量」，法案預告期間將繼續蒐集意見，並與交通部、經濟部、環保署等跨部會討論，草案會朝最合理、有效的方向調整。