不只台積！聯電、聯發科夯　台股收盤創高唯這些類股慘綠

台股今（27）日以12618點開出，受台積電激勵，盤中最高來到12686.36點，一舉衝破台股新紀錄、再創30年新高。而台積電是最大功臣，今日氣勢如虹，股價突破400元，收盤漲停，大漲38.5元，收在歷史新天價424.5元。另外，聯發科、聯電股價也同樣衝破波段高點，不過金融傳產與生技卻是一片綠油油。今日收在漲停的還有聯電，漲1.95元，收在21.7元。聯發科不遑多讓，盤中強力拉抬，終場大漲53元，漲幅7.85%，來到728元，雙雙再創波段高點。雖然台股因大型權值股紅通通，但盤面兩樣情，生技、傳產與金融卻是綠油油。以生技股來說，杏輝、杏國、環瑞醫、永昕、合一、亞諾法、中天、健亞、晶宇、鈺緯跌9%甚至跌停，懷特、中化、寶齡富錦、和康生、中化生、神隆、國光生、康友、訊聯、易威則跌3到8%之間。安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，在資金豐沛以及科技相關題材推升下，整體而言，相關產業的正向展望並未因此改變，且盤面資金仍屬健康輪動，對於台股後市仍持正向看法。安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中也說，在資金效應推升支撐下，投資人對後市不需特別設限，現階段盤面資金輪動仍屬健康，選股、主動出擊、拉回伺機承接，仍是較佳的長線布局策略。