是你嗎？威力彩頭獎2人平分　這兩地點幸運開出

好幸運！已連摃龜47期的威力彩今（27）晚開獎，頭獎累積48期共31億2494萬6952元，共有2注開出，分別在台北市大安區及南投縣竹山鎮，每注各得15.6億元。另貳獎共有20人中獎，每注365萬5333元。今晚開獎的第109000060期的威力彩獎號為：05、08、19、21、27、37，第二區為02。下期（7月30日）頭獎加碼2億元，預估銷售0.7億元，頭獎金額預估上看2.2億元。