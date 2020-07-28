不只抱走15.6億　北市威力彩頭獎主電選包牌還中7注貳獎

史上總獎金最高的威力彩頭獎31.24億元，28日晚間開出，由台北市及南投縣竹山鎮2注分得，而且貳獎也有20注中，創史上單期開出最多注貳獎紀錄，其中有7注更是由台北市頭獎得主抱走。台灣彩券公司今（28）日透露，北市頭獎得主花5600元電選包牌，因此除對中1注頭獎，還有中7注貳獎、6注參獎、42注肆獎，總共抱走15億8980萬0807元。連續47期頭獎摃龜的威力彩，頭獎總獎金累計高達31億2494萬6952元，也打破2015年4月23日史上最高威力彩頭獎總獎金30.04億元的紀錄，不過，開獎結果是2注分得，各抱走15億6247萬3476元，分別開在台北市大安區大安路一段187號彩盈寶彩券商行及南投縣竹山鎮社寮里大公街69號大運發商行。值得注意的是，高額威力彩頭獎也在全台引發集資包牌熱潮，根據台灣彩券今日公布最新中獎資訊顯示，這次中頭獎的北市幸運兒就花了5600元電選包牌，其中第一區包7碼、第二區包8碼，結果共對中1注頭獎、7注貳獎、6注參獎、42注肆獎，抱走15億8980萬0807元。這次威力彩除頭獎2注各得15.62億元之外，貳獎中獎注數也創新高，共有20注中貳獎，其中有2張採包牌中了9注，光是北市頭獎主就包辦7注，另有2注也是包牌且單張對中2注貳獎。台灣彩券公司表示，單張對中2注威力彩貳獎的是從雲林縣西螺鎮新豐里新德街38號順德發商行開出，中獎人也花了5600元電腦包牌，第一區包8碼、第二區包2碼，共中2注貳獎、24注肆獎、30注陸獎，抱走781萬4666元。