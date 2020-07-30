貸款辦卡資料線上搞定！國發會MyData啟用　台新銀打頭陣

過去民眾申辦銀行各項業務，若遇需要提供相關證明文件，得親赴政府機關申請核發，隨著國發會「MyData數位服務個人化平台」29日試營運上線後，只需於線上進行身分驗證、同意並授權下，即可授權銀行取得政府機關已開放的各項個人資料，台新銀行也首波串接開通。台新銀行總經理尚瑞強表示，民眾可在銀行網站直接授權使用MyData資料進行線上申請信用卡、信貸、車貸及房貸等，也可進行戶藉資料維護，大幅簡化及加速申辦流程，免除舟車勞頓及等候時間。國發會推動「智慧政府推動策略計畫」，其中MyData數位服務個人化平台提供民眾跨機關資料介接與共享服務，民眾只需於線上進行身分驗證、同意並授權下，即可授權銀行取得政府機關已開放的各項個人資料，在線上申辦各項金融業務時可更快速又方便。首波串接上線的台新銀行總經理尚瑞強表示，以貸款申請為例，如民眾有資金需求，僅須透過自然人憑證身分驗證即可即時完成授權，MyData平台即會將其個人所得、財產資料、勞保投保資料及車籍證明文件以安全加密方式，依民眾的選擇傳輸至台新銀行，快速辦理各類貸款產品，無須親臨勞保局或監理站等單位申請證明文件，有效提升申辦效率，幫助有資金需求的民眾快速取得所需資金。而對於民眾常使用的信用卡線上申辦服務，同樣可透過MyData平台取得勞保資料，當作申辦信用卡提供的財力證明。此外，台新銀行客戶更可透過MyData服務進行個人基本資料更新，可將MyData平台資料一次性自動更新，省下民眾逐一手動輸入流程，也降低偽冒或人工錯誤的風險。尚瑞強強調，開放資料已是發展趨勢，透過與國發會的合作，可建立起更開放、更便捷的友善金融環境。過去申辦金融服務常需提供「列印身分證影本」，MyData服務上線後，可透過雲端讀取資料，以API串接銀行資料庫，未來更可結合數位身分證進行身分驗證，讓申辦金融產品更加便捷。致力金融服務創新的台新銀行期望為民眾提供更便利的生活金融體驗，也積極響應智慧政府推動政策，為歡慶MyData數位服務個人化平台開放資料服務上線，自7月29日至8月31日舉辦限時LinePoints回饋活動，民眾可至台新銀行數位通路搶先體驗便利生活。