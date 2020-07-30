永慶房屋服務8連霸 創新科技及先誠實再成交贏得信賴

2020年《臺灣服務業大評鑑》揭曉，永慶房屋八連霸再奪金，證明在服務上傲視同業，主辦單位分享「誠實不隱瞞、創新科技」是這次奪冠主因！





2020年《臺灣服務業大評鑑》頒獎典禮於日前(28日)舉辦，代表領取8連霸服務獎的永慶房產集團業務總經理葉凌棋於受獎時表示：「能8度蟬聯『連鎖房仲業』第一，相信是時時落實《先誠實再成交》的服務承諾。如同孫慶餘董事長常說的『贏得客戶長久信賴，比一次成交更重要！』永慶將持續為保障消費者權益、支持居住正義努力！」





兌現「先誠實再成交」服務承諾 落實「實價登錄3.0」





「先誠實，再成交」的理念，是該企業的服務核心，為了避免因成交資訊不透明公開而影響消費者權益，永慶房屋領先政府在去年8月推出「實價登錄3.0」，將成交行情完整揭露到門牌，讓消費者掌握透明清楚的行情資訊，將決策權交還給客戶。





目前永慶房產集團已全面落實「實價登錄3.0」，消費者只要上「永慶房仲網」、使用「永慶快搜app」，或到集團旗下1100多家門店，都能查詢、索取揭露到門牌號碼的成交行情資訊！



▲代表領獎的葉凌棋總經理表示，落實「實價登錄3.0」、超前部署的創新科技，是勝出關鍵。（圖／資料照片）

超前部署的創新科技 大幅降低疫情衝擊





今年上半年受到新冠肺炎的衝擊，也衝擊了部份產業的發展，但永慶吸收SARS時期的經驗，超前部署科技創新，從影音看屋、行動看屋再升級、到MR智能賞屋，更讓延伸自「MR智能生活」技術的「永慶快搜」app「實境找房」服務，在疫情期間成為最佳找房工具。





「實境找房」app讓客戶不用出門，透過手機、平板或電腦賞屋、挑選物件，更結合Google街景服務，感受房子週邊生活，享受「買房先體驗周邊生活圈」；不僅街道、生活機能一覽無遺，720度屋內環景照片比過去看到更多細節，幫助客戶快速過濾掉不喜歡物件。





逆勢宣布加薪 擴大招募善盡企業社會責任





在科技的助攻下，消費者可以更快速便利的挑選房屋物件、取得行情資訊，但房仲業的信賴服務仍仰賴第一線房仲經紀人傳遞，而經紀人的核心價值在於「提供專業且有溫度的房產服務」，因此，該企業十分重視徵才、育才與留才。





面對就業市場受疫情衝擊，許多產業暫緩徵才，求職者找工作不易，永慶善盡企業社會責任，不僅在6月時宣布逆勢加薪，針對集團總部行政人員，依績效表現平均調薪幅度3%！更逆勢擴大徵才，以優於業界的條件，保障業務第一線新進人才前9個月每月5萬元、彈性工作8小時及完善教育訓練等；上半年履歷量已較去年同期增加4成，報到人數更成長5成，有更多菁英人才加入提供「先誠實再成交」服務行列，為台灣民眾圓買賣屋的夢想。



