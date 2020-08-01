台股高檔震盪  專家估8月上半月仍有利

台股昨(31)日在漲多賣壓浮現以及盤面資金輪動下，呈現高檔震盪整理格局，終場以下跌58.12點，收在12664.8點，守住五日線。成交值2087.82億元。時序進入8月，為此專家認為，行情多方先占上風，上半月有利，下半月進入保守，主要是美國選舉競爭影響，以及8月中為台股財報揭露最後期限。安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期台股盤勢主要反應國內外重要企業財報數字，以及台股持續受惠的大趨勢，資金持續流入有領先技術優勢的電子上游族群，並推升台股到13031的新高點，但隨之而來的是波段賣壓現。在盤面上，廖哲宏表示，資金快速輪動，科技股仍挑盤面大樑，由電子股帶動漲勢，但也可看到部分資金轉入漲勢落後的跡象。儘管外資連四賣，但調節金額都不大，整體態勢仍呈現健康類股輪動，有利支撐台股後市。在題材面，廖哲宏表示，近期國內外重要企業法說陸續登場，從已公布的資料來看，可以看出以下幾個意涵，首先，國際IDM大廠開始轉單全球晶圓代工龍頭廠，國內相關半導體晶圓代工、材料、IC設計受惠頗多，趨勢可望持續數年。其次，中美衝突導致中國大陸廠商拉高庫存，所以市場從2019以來時不時就擔心會有庫存調整出現，但其實拉高庫存更多是刻意所為，主要是為因應中美衝突或是疫情影響交期，因此不太需要擔心中短期庫存調整。第三，廖哲宏表示，受到疫情仍延續，市場對於居家辦公等遠距需求仍在，此對NB/DC的需求可望持續較長時間；同時，部分經濟活動重啟後，不易再停擺，因此市場對於防護衛材的長期需求也可望成為常態，原材料跟防護衣代工也有望受惠。展望8月，永豐投顧指出，資金行情還是根本，台股無論在股息殖利率或是股價淨值比上，都有值得投資的價值。其次，就全球經濟與股市獲利節奏來看，第二季是谷底，未來第三季乃至2021年，趨勢都是向上，所以股市上行也是大勢所趨。不過中短期有變數需要注意，第一是美國總統選舉，8月民主共和兩黨都將正式推出候選人，競爭進入短兵相接，而以目前川普與拜登的支持度來看，川普居於下風，川普政策偏向華爾街，倘若投資人對川普選情失去信心，9月以後行情必有震盪，故8月下旬應該轉趨保守。另外，8月中為台股財報揭露最後期限，以眼前蒐集到的訊息判斷，財報有利多方，故8月中以前股市走多的機率高。綜合以上，8月行情多方先占上風，上半月有利，下半月進入保守，指數區間看12500點至13000點，可能多次嘗試站穩13000點新高。