疫情帶動業績　網購上半年成長17.5%

自今年2月爆發新冠肺炎疫情以來，全國的實體消費都遭受重創，但依據經濟部的統計數據顯示，網購平台成為今年上半年的最大贏家，網路零售業總銷售額達新台幣1587億元，相較去年同期成長17.5%。經濟部統計，台灣零售業網路銷售額從2017年的新台幣2283億元，一路成長至2019年的2873億元，平均每年增幅為12.2%。成長的主因源自於電商平台蓬勃發展以及行動裝置普及。而依今年上半年的統計數據顯示，雖說整體社會的實體經濟活動受到新冠肺炎疫情影響，實體零售業營業額年減4.8%。但在此同時網路銷售卻大幅升溫。2020年上半年，零售業網路銷售額為1587億元，年增17.5%。經濟部進一步分析，零售業網路銷售業別中，非店面零售業的網路銷售額年增16.8%，綜合商品零售業因疫情影響，業者強化網路銷售管道，加上民生物資搶購潮，年增45.1%最為亮眼。從這份資料也顯示，網路銷售已經逐漸成為零售業者的主要銷售管道，2020年上半年零售業網路銷售額占全體零售業營業額比重8.8%，較2017年增加2.6個百分點。經濟部指出，日前所做的零售業動態調查顯示，2020年上半年零售業有提供網路銷售服務的業者占比為38.2%，營收年增0.5%；沒有提供網路銷售服務的業者，營收則年減5.4%，顯示業者提供網路銷售服務有助減緩疫情衝擊。