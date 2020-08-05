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疫情帶動業績　網購上半年成長17.5%

記者張志康/綜合報導-2020-08-05 13:07:29
▲經濟部最新統計數據出爐，今年上半年網路購物營業額成長17.5%。（示意圖／取自pixabay）
自今年2月爆發新冠肺炎疫情以來，全國的實體消費都遭受重創，但依據經濟部的統計數據顯示，網購平台成為今年上半年的最大贏家，網路零售業總銷售額達新台幣1587億元，相較去年同期成長17.5%。

經濟部統計，台灣零售業網路銷售額從2017年的新台幣2283億元，一路成長至2019年的2873億元，平均每年增幅為12.2%。成長的主因源自於電商平台蓬勃發展以及行動裝置普及。

而依今年上半年的統計數據顯示，雖說整體社會的實體經濟活動受到新冠肺炎疫情影響，實體零售業營業額年減4.8%。但在此同時網路銷售卻大幅升溫。2020年上半年，零售業網路銷售額為1587億元，年增17.5%。

經濟部進一步分析，零售業網路銷售業別中，非店面零售業的網路銷售額年增16.8%，綜合商品零售業因疫情影響，業者強化網路銷售管道，加上民生物資搶購潮，年增45.1%最為亮眼。

從這份資料也顯示，網路銷售已經逐漸成為零售業者的主要銷售管道，2020年上半年零售業網路銷售額占全體零售業營業額比重8.8%，較2017年增加2.6個百分點。

經濟部指出，日前所做的零售業動態調查顯示，2020年上半年零售業有提供網路銷售服務的業者占比為38.2%，營收年增0.5%；沒有提供網路銷售服務的業者，營收則年減5.4%，顯示業者提供網路銷售服務有助減緩疫情衝擊。

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