不再冷冰冰！大亞線形藝術展登場　銅線纏繞日常穩定力量

大亞集團1955年成立，一直以來研發製造更穩定、更高效的電線電纜，也跨足開發綠色能源、推動環境永續，而為慶祝集團65周年，「STEADY POWER穩定日常」線形藝術登場，展前會登場邀請副總統賴清德，以及在電子、建築設計、文創各界等重量級嘉賓，包括電機電子工業同業公會理事長李詩欽、國家級台灣設計研究院院長張基義、台灣文創發展董事長王榮文等。
大亞集團董事長沈尚弘表示，集團發展超過一甲子的時間，跟著台灣經濟一起成長，感謝客戶、員工、供應商與好朋友們的支持與照顧，直到現在都很感激與感恩。他回顧，1988年父親要他回公司幫忙籌備上市，當時他還認為這是「低科技」沒什麼感覺，但隔年1999年921大地震，他從南部北上台北發現一片漆黑，那時才感受到電線電纜電力傳輸是多麼重要、多麼有意義的一件事情。
沈尚弘認為，雖然電線電纜給人感覺很硬很冰冷，但希望融入人文溫暖的感覺讓更多人知道，也因此在歡慶大亞集團65周年的同時，也製作了兩部微電影，回顧台灣過去65年與民眾一起度過的酸甜苦辣各個歷史時刻，強調「雖然挑戰與變動一直都在，但卻有一股穩定的力量」，如同電線電纜雖然看不見，卻是撐起民眾生活、台灣經濟命脈的重要血管。
大亞集團65周年系列活動「STEADY POWER穩定日常」線形藝術展前會今（7）日登場，明（8）日正式開幕直到8月16日，將於華山紅磚區西5館展開為期9天的展覽。展覽運用長達3367公尺、重達1公噸的銅線為主要元素，交織纏繞成6座巨型藝術品，搭配沉浸式體驗，引導觀眾身歷其境。同時也展出大亞產品，包括存在於手機、電鍋、大眾運輸，甚至是飛機、汽機車的產品。
藝術品創作者、同時也是德國紅點設計獎藝術家李昕指出，自己作為金工藝術家13年的時間，第一次使用電線電纜纜芯的銅線來創作，是非常新奇的挑戰，創作過程中沈尚弘的建議也讓她十分受用，自己則最喜歡高度超過2公尺的大型創作「大樹」，「完成時跟大家在樹下享受寧靜的一刻，很滿足」，希望帶給民眾共鳴與真實，將那股看不見的力量傳遞出去。
而說起這次展出的作品，沈尚弘說自己最喜歡「粥攤」、「廟宇」與「大樹」，讓他想起小時候，父親帶著兄弟姊妹在家庭日一起到廟旁的大樹下晚餐，雖然不是餐廳的高級環境，但那時的景象、氣味與大家臉上的笑容卻永難忘懷，同時也想起自己大學聯考讀到深夜時，黑暗巷口打著微弱燈光的麵攤粥攤就是補充體力的最佳來源。「生活再累，看似日常的事物，卻可能是支撐自己最重要的穩定力量」，沈尚弘希望透過作品展出，獻給每位仍為明天努力奮鬥的你我。