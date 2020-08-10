🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 財經

國泰人壽轉投資失利！印尼銀行踩雷　認列140億元損失

編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-08-10 19:10:47

▲國泰金旗下國泰人壽轉投資持印尼Mayapada銀行踩雷，今（10）日認列140億元損失。(圖／國泰金提供)
▲國泰金旗下國泰人壽轉投資持印尼Mayapada銀行踩雷，今（10）日認列140億元損失。(圖／國泰金提供)
國泰金旗下國泰人壽轉投資持印尼Mayapada銀行，日前爆出踩雷捲入當地國營保險公司投資弊案遭檢調起訴，印尼政府要求該銀行必須增資。國泰金控今（10）日表示，將認列140億元損失，扣除原已認列損失約52億後，增加認列損失88億元，未來將再討論是否參與該行的體質改善計畫。

國泰金控表示，旗下子公司國泰人壽轉投資持股約37.33%的Bank Mayapada印尼銀行，但該行今年以來陸續因為授信戶之一捲入當地國營保險公司弊案遭檢調起訴之牽累，加以受全球經濟衰退的負面衝擊以及金檢缺失影響，使該行面臨經營壓力，並被印尼主管機關要求增資。

而在經國泰金審慎評估後，基於穩健原則決定修正國泰人壽 109年上半年 Mayapada銀行應認列之「採用權益法認列之關聯企業損失」為稅前新台幣140億元，於扣除原已認列損失約52億後，增加認列損失88億元。

國泰金指出，有鑑於國壽財務體質強健，截至今年六月底，扣除前述認損金額後之股東權益為6174億元，此一損失尚在可承受範圍內；國壽人壽累積前七個月合併稅後淨利達315億，相較去年同期尚有增長29%。

雖國泰人壽已認列上述投資損失，但國泰金仍在與印尼政府當局積極討論是否參與該行的體質改善計畫，相關計畫細節及投資架構尚待最後確認，國泰金進一步表示，未來若欲參與，仍須於完成相關法定程序並取得台灣及印尼兩地主管機關核准後，始得進行。同時，國泰金也強調，請投資大眾對於市場消息慎思明辨。

關鍵字

國泰金 認賠 國泰人壽 印尼銀行 BankMayapada

NOW民調中心

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

繼續作答
台灣最近每天都有確診案例，您會擔心疫情再起嗎？

台灣最近每天都有確診案例，您會擔心疫情再起嗎？

繼續作答

想看更多

[PR]網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]（美國疫情不斷更新）美國疫情未見緩!每小時新增2,600例 確診總人數更達504萬人

（美國疫情不斷更新）美國疫情未見緩!每小時新增2,600例 確診總人數更達504萬人

[PR]樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

[PR]暗夜禁區／愛愛時的床上小動作 讓另一半驚喜不斷、愛意更濃！

暗夜禁區／愛愛時的床上小動作 讓另一半驚喜不斷、愛意更濃！

[PR]日台租屋文化大不同 在日本租屋有什麼地方要注意的？

日台租屋文化大不同 在日本租屋有什麼地方要注意的？

[PR]高雄市長補選倒數中！帶你一次了解歷經敗選再度參加補選的候選人1號陳其邁

高雄市長補選倒數中！帶你一次了解歷經敗選再度參加補選的候選人1號陳其邁

[PR]再帥再美 髮型不對就不行！回顧這些男神、女神的崩壞髮型

再帥再美 髮型不對就不行！回顧這些男神、女神的崩壞髮型

[PR]注意！即日起八大場所強制戴口罩！市售口罩如何辨真假 帶你了解

注意！即日起八大場所強制戴口罩！市售口罩如何辨真假 帶你了解

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]（日本疫情不斷更新）日本全境淪陷！疫情失控、感染人數增 安倍晉三籲出門戴口罩

（日本疫情不斷更新）日本全境淪陷！疫情失控、感染人數增 安倍晉三籲出門戴口罩

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽