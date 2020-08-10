國泰人壽轉投資失利！印尼銀行踩雷　認列140億元損失

國泰金控表示，旗下子公司國泰人壽轉投資持股約37.33%的Bank Mayapada印尼銀行，但該行今年以來陸續因為授信戶之一捲入當地國營保險公司弊案遭檢調起訴之牽累，加以受全球經濟衰退的負面衝擊以及金檢缺失影響，使該行面臨經營壓力，並被印尼主管機關要求增資。
而在經國泰金審慎評估後，基於穩健原則決定修正國泰人壽 109年上半年 Mayapada銀行應認列之「採用權益法認列之關聯企業損失」為稅前新台幣140億元，於扣除原已認列損失約52億後，增加認列損失88億元。
國泰金指出，有鑑於國壽財務體質強健，截至今年六月底，扣除前述認損金額後之股東權益為6174億元，此一損失尚在可承受範圍內；國壽人壽累積前七個月合併稅後淨利達315億，相較去年同期尚有增長29%。
雖國泰人壽已認列上述投資損失，但國泰金仍在與印尼政府當局積極討論是否參與該行的體質改善計畫，相關計畫細節及投資架構尚待最後確認，國泰金進一步表示，未來若欲參與，仍須於完成相關法定程序並取得台灣及印尼兩地主管機關核准後，始得進行。同時，國泰金也強調，請投資大眾對於市場消息慎思明辨。
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