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15年來首次！為併保德信人壽　台新金擬處分部分彰銀持股

記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-08-11 21:50:03

▲台新金控為併購保德信人壽，總經理林維俊透露不排除出售部分彰銀持股。（圖／NOWnews資料照）
▲台新金控為併購保德信人壽，總經理林維俊透露不排除出售部分彰銀持股。（圖／NOWnews資料照）
台新金控今（11）日晚間宣布以55億元併購保德信人壽，建立金控第三具獲利引擎。不過，外界也關心這55億元怎麼籌措？總經理林維俊首度鬆口，評估出售部分彰銀持股來支應，目前台新金持有22.5%彰銀股權，約要出脫3%。以彰銀總股數101.87億股估算，約要出脫3億股，若成真的話，這也2005年7月以來台新金首度出售彰銀持股，屆時持有彰銀股權也將降至2成以下。

其實，林維俊今晚在證交所重訊記者會就表示，這次併購保德信人壽總交易金額55億元，再加上價格調整機制，調整上限不超過30億元，主要是根據精算公司的精算，市場利率每增1%，公司價值會增加1.5億元左右，只是利率會不會往上走還不知道，因此價格調整機制最後有可能是零或30億或任何中間數字，將自簽約之日起，2年後結算價格調整機制。

不過，55億併購保德信人壽，台新金錢從哪來？林維俊指出會有短期安排及長期安排，但為讓交割快速完成，短期暫時先動用借款方法讓案子交割，後續會有配套的長期計畫。

林維俊稍後也向媒體表示55億對台新來說金額很小，即便處分部分彰銀持股也不受影響，為達成金控第三隻腳的獲利引擎長期目標，有必要時，會認真考慮處分部分彰銀持股，但要洽特定人還是在公開市場賣出？目前尚未決定。

至於會賣多少？林維俊表示，若以今日彰銀收盤價18.3元推算，目前台新金持有22.5%彰銀股權，約要處分3%。如果以彰銀流通股數101.87億股來算，約3億股，台新金的彰銀持股也將從目前22.5%降至約19.5%。

至於台新金若要出脫部分彰銀持股，林維俊強調不需要主管機關同意，只是台新金是彰銀第一大股東，股權有變動必須依法向金管會申報，但要賣不須經金管會核准。

關鍵字

增資 林維俊 彰銀 保德信人壽 台新金

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