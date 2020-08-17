絕美4大特性　引爆陸股5G行情！

今年台灣最夯的科技話題，莫過於5G開台了，除了各大廠牌的5G手機爭奇鬥艷，5G周邊及相關的商機也逐一浮現，尤其5G的應用日益普及，不但讓全球科技迷充滿期待，更成為未來投資的關鍵趨勢。





5G應用層面廣 5G+AIoT改變生活型態





由於5G的應用層面廣，舉凡遠距醫療、交通（自駕車）、娛樂（影片、AR/VR）及教育等，都能運用到5G。如中國大陸在今年一月初舉辦春晚時，就曾展現利用5G、4K/8K和VR技術，將兩處會場透過5G連網及多機鏡位拍攝，讓觀眾好像就是在同一個會場看表演，透過「高畫質、低延遲」的特性，提升視聽饗宴。



▲中國大陸春晚首次運用5G、4K/8K和VR技術，帶給觀眾絕佳的視聽饗宴。（圖／翻攝自YouTube）



在日本，更是早就實施遠距看診的服務， 5G及AIoT（人工智慧物聯網）的應用，可透過大數據及資訊的彙整，獲得更詳細的病患資訊，提高治療效率。



▲即便不出門，也可以透過視訊的方式進行第一步的看診。（圖／Shutterstock）

中國傾國家之力 發展5G，穩居龍頭寶座





然而，目前5G發展最快速的國家，其實不是美國也不是韓國更不是日本，而是中國大陸。隨著政府政策的加持，中國大陸5G網絡的建置更快速！在2019年6月發出4張5G牌照後，短短一年多的時間，從5G最需要的基建「基地台」來看，中國三大電信營運商，預計在今年第三季完成25萬座，至年底將部署至60萬個，預期屆時連二級城市也都將有5G的訊號涵蓋。





此外，與台灣不同之處，在中國政府的推波助瀾之下，如中國聯通與中國電信採「共建共用」的模式，更讓建設進度翻倍、覆蓋率大幅提升，對於產業發展以及後續商轉應用，都是一大利多。



▲中國電信商採共建共用計劃，讓5G基礎建設及覆蓋率翻倍成長。（圖／Shutterstock）

根據大陸各部委網站資料顯示，2020年中國在7大領域新基建預計投資規模，以5G基站架設就可達3,000億人民幣，電力網絡的特高壓則約1,500億人民幣，在科技創新引導的「新基建」就帶動了10兆人民幣產值的新經濟，為中國在工業化4.0的新時代中，帶來可預期的成長潛力。根據數據上顯示，在未來15年的5G建設，更預估中國能有11,300億美元的產值。



▲IHS Markit (右圖，2019/3預估)。（圖／復華投信整理，2020/4/30）

看好5G市場 中國5G ETF受投資人青睞





也因為中國市場在5G建設的領先，帶動投資人看好5G市場的佈局。不少投信投顧業者都看好大陸A股的表現，同時更是國際資本關注的焦點，如復華投信於今年7月推出「FH中國5G通信ETF」 (證券代號00877)（簡稱FH中國5G），一掛牌即刷新國內A股ETF初次公開發行的紀錄，成立規模更是來到72億元。





由於該檔ETF所追蹤的指數為「中證5G通信主題指數」，包含投入中國5G產業中的上游組件、中游設備以及應用端的電信營運商。值得一提的是，該檔指數以成份股總市值與當日成交金額後20%的股票剔除後，再從中挑選與5G通信產業相關的標的，並於每年的6月與12月，針對5G行業發展階段，調整產業比重與成分股，無論是IC設計、專利等軟5G，或者基地台、裝置設備等硬5G，這檔ETF實則軟、硬皆能通吃。





中國5G爆發行情 投資人不可不知四大特性





為此，投資人在佈局上除了放眼全球，5G市場仍以中國為產業發展的重心，對比今年1到6月全球的5G相關指數，中國5G的爆發行情仍有看漲空間。專業經理人分析，投資中國5G ETF現有絕佳的四大特性：



