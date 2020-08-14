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和碩收購鎧勝股價雙雙報喜　兩岸蘋果代工版圖正洗牌

記者許家禎/台北報導
calendar_today2020-08-14 11:12:21

▲針對市場傳言，和碩要結盟緯創與立訊打鴻海？跟立訊的關係到底是敵人還是朋友？和碩董座童子賢一一釋疑。（圖／資料照片，記者林調遜攝，2019.01.24）
▲針對市場傳言，和碩要結盟緯創與立訊打鴻海？跟立訊的關係到底是敵人還是朋友？和碩董座童子賢一一釋疑。（圖／資料照片，記者林調遜攝，2019.01.24）
和碩昨（13）日宣布斥資145億元收購鎧勝-KY，併購案完成後，鎧勝將成為和碩百分之百持股之子公司並下市。而今（14）日鎧勝一開盤就亮燈漲停，來到83.4元。和碩上午10點過後走高，漲幅達6%以上，來到66.2元。而針對市場傳言，和碩要結盟緯創與立訊打鴻海？跟立訊的關係到底是敵人還是朋友？和碩董座童子賢一一釋疑，只是兩岸蘋果代工版圖轉變的劇碼才可能正要上演。

針對這起收購案，外界有疑問為何和碩要併購過去2年累計虧損38億元的鎧勝？和碩董事長童子賢昨日表示，鎧勝的營運正在好轉，現在看到機會，才會往整併的方向前進。另外，在人力調配、資源整合上也有助益，像是要做重大投資決定，不用兩家董事會經過重重關卡，「一家人，說走就走」。

另外，市場傳言，和碩吃下鎧勝，是為了結盟中國大陸立訊與緯創共同搶食鴻海蘋果訂單，為此童子賢澄清，「三眼結盟」並不存在，還說這就像打球，只要有運動家精神就會很好看，競爭本來就是常態。而鎧勝董事長程建中也說市場競爭本就無所不在，合作也是無所不在。

其實和碩與立訊彼此本來就有合作關係，最早於2014年購入立訊股票，期間出售，今年7月22日又加碼，共持股0.57%。因此也有市場人士認為，即便是和碩收購了鎧勝，但也不能完全排除之後再出售鎧勝給立訊的情況。面對此項疑問，和碩在重訊上僅表示，「目前最重要的是內部資源整合做最有效配置，關於市場傳聞不予評論回應」。

外界認為立訊受到蘋果「關愛」，相繼攻入連接器、耳機、馬達、相機模組等iPhone等零組件事業版圖，如今再進入整機組裝領域，引發外界紅色供應鏈崛起，搶食代工訂單的疑慮。

但日前緯創賣廠給立訊，隨即又宣布入股立訊，同一時間和碩也加碼立訊，讓外界霧裡看花，也難怪市場認為是和碩（老二）、緯創（老三）結盟立訊、要打「老大哥」鴻海。不過隨著中美貿易爭議未解，蘋果加速供應鏈在地化，立訊的發展與角色也勢必越來越重要，兩岸代工大廠版圖的轉變也正在上演。

 

關鍵字

蘋果 代工 和碩 鎧勝 鴻海

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