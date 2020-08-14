🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 財經

明年報稅省荷包　基本生活費估可望調高至18.2萬元

記者顏真真/綜合報導
calendar_today2020-08-14 18:40:11

▲行政院主計總處公布2019年全國每人可支配所得中位數為新台幣30.3萬元，估算基本生活費也可望由17.5萬元調高至18.2萬元，並於2021年報稅適用。（圖／資料照，記者葉政勳攝）
▲行政院主計總處公布2019年全國每人可支配所得中位數為新台幣30.3萬元，估算基本生活費也可望由17.5萬元調高至18.2萬元，並於2021年報稅適用。（圖／資料照，記者葉政勳攝）
行政院主計總處今（14）日公布2019年全國每人可支配所得中位數為新台幣30.3萬元，由於以此為調整基礎的納稅者權利保護法「基本生活費」，將按中位數的60%訂定2020年每人每年基本生活費，因此，估算基本生活費可望由17萬5000元調高至18萬2000元，增加7000元，並於2021年5月報稅適用，但實際數字還是要等到年底財政部才會正式公布。

納稅者權利保護法於2017年底上路，首次立法保障國家不可對民眾「維持基本生活所需的費用」課稅。而所謂「基本生活費」，即納稅者為維持自己及受扶養親屬享有符合人性尊嚴的基本生活所需的費用，並由中央主管機關參照中央主計機關所公布最新一年全國每人可支配所得中位數60%定之，並於每2年定期檢討。

如果在報稅時，「基本生活費總額」大於「免稅額+扣除額」時，差額部分不用課稅，即可在綜合所得總額中予以扣除，而財政部公告108年度每人基本生活所需的費用17萬5000元。

以今年報稅來說，基本生活費總額即17萬5000元乘以納稅者、配偶及申報受扶養親屬人數計算的基本生活所需費用總額，超過納稅者申報的全部免稅額與一般扣除額、儲蓄投資特別扣除額、身心障礙特別扣除額、教育學費特別扣除額、幼兒學前特別扣除額合計金額部分，得自納稅者申報的綜合所得總額中減除。

由於主計總處今日公布2019年全國每人可支配所得中位數為新台幣30.3萬元，因此估算2020年基本生活費為30.3萬元的60%，即基本生活費可望從今年的17萬5000元調高至18萬2000元，增加7000元。不過，財政部一般在年底才會正式公告，明年5月報稅適用，而受惠戶數及減稅利益也必須到今年底才會出爐。

 

關鍵字

可支配所得 報稅 基本生活費 免稅額 扣除額

NOW民調中心

票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

繼續作答
跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

繼續作答
看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

繼續作答

想看更多

[PR]雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]：羅霈穎死因出爐！藥物混用意外猝死 究竟服用藥物正確觀念有哪些？

：羅霈穎死因出爐！藥物混用意外猝死 究竟服用藥物正確觀念有哪些？

[PR]飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

[PR]一點也不恐怖！這種「人鬼戀」我可以！盤點８部超夯鬼韓劇推薦！

一點也不恐怖！這種「人鬼戀」我可以！盤點８部超夯鬼韓劇推薦！

[PR]通路「口罩開賣時間」懶人包！屈臣氏、大樹藥局14號接連賣

通路「口罩開賣時間」懶人包！屈臣氏、大樹藥局14號接連賣

[PR]港區國安法／港警大動作逮捕黎智英等人 香港新聞自由末日？

港區國安法／港警大動作逮捕黎智英等人 香港新聞自由末日？

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]【後篇】除了戴頭套外，回家該如何居家照護術後毛寶貝呢？！

【後篇】除了戴頭套外，回家該如何居家照護術後毛寶貝呢？！

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

韓國瑜出現　藍綠白三方有「異」見

韓國瑜出現　藍綠白三方有「異」見

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]不運動不禁食照樣瘦！6款清腸胃蔬果汁　「正確時間」喝身材小一號

不運動不禁食照樣瘦！6款清腸胃蔬果汁　「正確時間」喝身材小一號

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽