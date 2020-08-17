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台新金55億元娶親　保德信人壽評等展望轉正向

記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-08-17 10:26:59

▲台新金以55億元併購保德信人壽，保德信人壽評等展望由「發展中」調為「正向」。（圖／NOWnews資料照）
▲台新金以55億元併購保德信人壽，保德信人壽評等展望由「發展中」調為「正向」。（圖／NOWnews資料照）
保德信人壽出售案終於拍板，由台新金以新台幣55億元迎娶回家。對此，中華信評認為若此項收購案得以實現，保德信人壽將成為台新金中具策略重要性的成員，且以保德信人壽應能獲得來自台新金的隱性支持來看，信用品質應能在完成收購後獲得提升，因此將保德信人壽的評等展望由「發展中」調為「正向」。

台新金在8月11日晚間宣布將以55億元收購美商保德信金融機團旗下台灣保德信人壽100%的股權，台新銀行與保德信人壽股東也已通過此項併購案，但本案仍有待國內主管機關批准後方可執行。

對於保德信人壽將納入台新金旗下，中華信評評估台新金在消費金融與財富管理方面擁有令人滿意的市場能見度，加上壽險子公司與該集團欲在國內競爭激烈的金融服務業拓展版圖的業務策略高度相符，收購案一旦完成後可能獲得的潛在集團支持，因此將保德信人壽評等展望由「發展中」調為「正向」，並確認保德信人壽的長期發行體信用評等與財務實力評等為「twA」。

中華信評分析，以保德信人壽對於台新金的策略重要性來說，該公司在收購案實現之後將可獲得來自台新金的隱性支持，中華信評亦預期保德信人壽將可維持其個別基礎信用結構與在普通等級的資本水準。不過，保德信人壽未來2年的營運績效應會因其市占率相對較低而維持偏弱，並將容易受到整體投資環境的影響。

當然，如果台新金順利購併保德信人壽並將其與集團相整合，中華信評可能會調升保德信人壽的評等。但若這項併購案未能獲得主管機關批准而未付諸實現，中華信評可能會將保德信人壽的評等展望調整回「發展中」，且保德信人壽的資本水準因為積極成長、突發性的損失或因提高投資偏好而弱化，中華信評亦可能會調降保德信人壽的評等。

關鍵字

中華信評 財富管理 保德信人壽 消費金融 台新金

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