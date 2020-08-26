首屆「蝦皮購物金品獎」公布 34大傑出品牌出爐

蝦皮購物加入台灣市場至今已五年，期間積極深耕品牌合作，除推出商城吸引品牌進駐、超級品牌日強化品牌曝光，今年6月更重磅推出「品牌旗艦店」購物識別，希望透過與品牌的深度合作，締造「品牌-蝦皮購物-消費者」三方相輔相成的良性循環。2020上半年受到疫情影響，該電商業者積極攜手品牌佈局線上市場，得以突破大環境的劣勢，共創亮眼佳績，並首度設立「蝦皮購物金品獎」，公開上半年10大品類冠軍品牌，及包含最佳業績彈跳、最佳爆紅品牌等8大年度特別獎，以感謝品牌夥伴的支持。同時，也分享「金」選三招，放眼下半年電商激戰期！



▲電商首創大數據品牌獎！（圖／資料照片）

2020上半年為品牌帶來平均破30倍業績





蝦皮購物日前宣布「安心物流服務、強勢品牌夥伴、滿意購物體驗」三大承諾，強調將積極整合站內行銷資源，成為品牌最堅實的戰略夥伴，持續創造雙贏！今再公開上半年「金」選三招，宣布已為品牌創造數十倍業績彈跳。



▲蝦皮購物推出電商第一個大數據品牌獎–「蝦皮購物金品獎」（圖／資料照片）

「金」選第一招–最強娛樂購物體驗：蝦皮購物持續從「娛樂化、互動化、社群化」三大面向加強購物體驗，為品牌創造軟性與消費者接觸的多重管道，有效提升用戶互動與黏著度。上半年創下直播總觀看近5億分鐘、站內遊戲吸引近4,500萬人次參與、動態日瀏覽量逾150萬的驚人佳績。





「金」選第二招–月月造節：繼年初強勢宣布2020年為「造節元年」，透過創意行銷加成，運用大數據精準鎖定每月造節受眾、選品策略，已成功在上半年檔期內大幅拉抬品牌訂單數。下半年進入電商激戰期，該電商業者預計從「9.9超級購物節」開始強勢出擊，持續擴大市場聲量。





「金」選第三招–週週超品日：上半年該電商業者穩步攜手知名品牌，每週推出「超級品牌日」強化銷售動能，至今已與38個品牌合作，上半年為品牌帶來平均破30倍業績、賣場追蹤數35倍飆漲。





蝦皮購物策略暨數據分析總監梁日威表示：「蝦皮購物不斷深化與品牌的夥伴關係、發展多元的銷售策略，今年上半年也攜手品牌運用站上行銷資源、行銷工具，在疫情之下深化線上佈局、突破疫情影響創造佳績，也特別舉辦首屆『蝦皮購物金品獎』來感謝品牌夥伴的信任與支持。」





10大品類冠軍品牌公開！8特殊獎項洞見購物平台實力





蝦皮購物推出電商第一個大數據品牌獎–「蝦皮購物金品獎」，秉持嚴謹、公正的原則，運用大數據作為評選機制，從每日近500萬進站用戶帶來的龐大數據量中，透過「銷售表現」、「品牌成長動能」、「服務滿意度」三大維度加權評分，選出各品類表現最亮眼的34個品牌夥伴，頒發「年度類別獎」、「年度特別獎」兩大獎類共18個獎項，並邀請2020年度百大品牌出席，致力於成為台灣電商產業中最具公信力的品牌指標。



▲蝦皮購物推出電商第一個大數據品牌獎–「蝦皮購物金品獎」（圖／資料照片）

「年度類別獎」透過三大維度大數據分析，公開美妝保健(彩妝)、居家生活、母嬰、食品、男裝、女裝內著、運動用品、行動通訊、3C、家電等十大品類加權評分最高的冠軍品牌。其中Unicharm 嬌聯上半年熱賣近萬箱滿意寶寶紙尿褲，相當於可供1,042名新生兒從出生穿到1歲。





「年度特別獎」則設立8大特別獎項，包括業績成長率各類別排名第一的最佳業績彈跳獎、商店瀏覽數成長第一的最佳爆紅品牌獎、台灣在地品牌專屬最佳在地品牌獎、及2020年度最佳合作夥伴獎。其中大樹健康購物網自2018年起與該電商業者攜手打造「專業藥師線上客服諮詢」服務，今年持續保持高回覆率，深受消費者信賴；而未來實驗室Future Lab.今年將線上資源主力投注蝦皮購物，不僅隨時分析數據調整策略，更與該電商業者合作的獨家開賣品，創下6秒賣出一支空氣清淨機的成績，今年5月更創下商店瀏覽數年增破10倍。完整得獎名單請見附表。



