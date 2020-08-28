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文武結盟！中信銀「閱讀全壘打」獲獎　邀民眾看書換門票

記者許家禎/台北報導
calendar_today2020-08-28 13:09:36

▲中信銀行「閱讀全壘打 夢想象前行」跨界推展閱讀的創新模式，榮獲教育部「2020閱讀磐石獎－閱讀推手團體組」的肯定，今年由中信兄弟球星吳東融（右）與林書逸（左）攜手擔任2020閱讀全壘打活動宣傳大使。（圖／中信銀行提供）
▲中信銀行「閱讀全壘打 夢想象前行」跨界推展閱讀的創新模式，榮獲教育部「2020閱讀磐石獎－閱讀推手團體組」的肯定，今年由中信兄弟球星吳東融（右）與林書逸（左）攜手擔任2020閱讀全壘打活動宣傳大使。（圖／中信銀行提供）
中信銀「閱讀全壘打 夢想象前行」活動，其「閱讀換球賽門票」的創新閱讀推廣模式，本（8）月榮獲教育部「2020閱讀磐石獎－閱讀推手團體組」肯定，成為今年唯一獲獎的民間企業，也是首家獲獎的金融業。該活動同時也入圍國家圖書館「全民最愛閱讀活動票選Top5」活動的候選名單，而為了讓更多人體驗閱讀樂趣，今年預計將送出逾萬張中信兄弟棒球隊主場球票，邀請民眾共襄盛舉。

中國信託銀行2016年起攜手國立公共資訊圖書館及中信兄弟舉辦「閱讀全壘打」活動，透過各式主題閱讀和棒球分享，以「閱讀X棒球」文武結盟的形式，讓孩子們增長見識並從棒球中學習積極態度。並邀請中信兄弟球星代言，以公益大使身份分享自身閱讀經驗、為學童導讀繪本，鼓勵父母用另類方式創造美好的親子共處時光。

「閱讀全壘打」以「閱讀換球賽門票」的創新推廣閱讀模式5年來深獲好評，為民眾創造了許多美好回憶。有民眾首次參加就從台北衝到竹南換球票，原以為今年會因為疫情停辦，沒想到持續進行，讓他又從中壢衝到後龍拿票。另外也有民眾帶著侄子拿著兌換門票到球場上為中信兄弟加油，目睹了一場長達5個半小時的跨日大戰，沒想到閱讀之外還能看到精彩刺激的球賽。

▲「閱讀全壘打
▲「閱讀全壘打 夢想象前行」行動故事車巡迴台中洲際棒球場，中信兄弟棒球隊吉祥物小翔陪伴孩子共讀繪本，留下饒富趣味的畫面。（圖／中信銀行提供）
 

中信銀指出，「閱讀全壘打」不僅讓民眾走進圖書館，更串連行動故事車走出去，巡迴偏鄉、校園及台中洲際棒球場，台中多家分行也把銀行空間充滿書香。總計5年來串連全台17縣市、114所圖書館及行動故事車，逾67萬人次參與、總借閱書籍突破10萬本，並送出逾3萬張中信兄弟主場球票，球票總價值逾新台幣900萬元。

而今年主題結合防疫，邀請5,000位中部地區醫護人員免費進場看球，同時也邀請民眾一塊兒共襄盛舉。民眾只要到合作的圖書館借閱三本書並摘錄書中佳句，即可兌換中信兄弟主場內野票券，免費到台中洲際棒球場看球。活動開跑三周已兌換超過6000張門票，活動至今年9月30日截止，歡迎民眾踴躍參加。相關活動訊息可上「國立公共資訊圖書館」閱讀全壘打活動官網，或上臉書「閱讀全壘打夢想象前行」了解。

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