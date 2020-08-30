影／喊話重返台塑集團　王文祥：這是我的責任

針對重返台塑集團議題，王文祥一開始先強調自己在美國的企業 JM Eagle 跟台塑沒有競爭關係，反而是台塑的客戶。過去 JM Eagle 曾是台塑集團子公司， 2005 年才從父親王永慶手中買下 100% 的股份，現在他回到台灣後，則是由大兒子管理。
王文祥說， JM Eagle 有 1,300 多位員工，代表 1,300 多個家庭，父親願意把公司賣給他，表示認同他的經營方式。王文祥思考父親用意，若要兒子可以更加成長進步，最好的方式就是能獨自管理一家企業，經過挫折才會更堅強，未來才可以回到台塑、管理台塑。
王文祥表示，自己在台塑工作 17 年，之後到國外打拚 30 年，感受到「我父親的企業，做兒子一定要有責任回去」，台塑是一個家族企業，一定要有王家人跟專業經理人一起負責、成長，他也有跟家族成員溝通，表達自己回到台塑集團的意願。
對於台塑集團未對此回應，王文祥直言「人之常情」，他們總是要保護自己的利益跟權利，但作為王家兒子，這是一個應該的責任，會繼續跟家族成員溝通。
王文祥說，回歸台塑只要他們 4 位（王文淵、王文潮、王瑞華及王瑞瑜），以及高級主管、董事會就可以決定，不需要經過百萬名股東同意，再次強調「只要給我這個機會，這是我的責任。」