看日本政經情勢　外銀：安倍經濟學未必落幕、日圓破百難

在安倍經濟學下，這位歷史上在任最久的首相欲通過寬鬆貨幣政策、加大財政支出，以及推動結構經濟改革三支箭來提振經濟，日圓在安倍任內顯著走軟。不過，上周五傳出安倍晉三退任消息不久，日圓兌美元迅速從106.9上漲至105.6，外銀更預估匯率在年末前將進一步升值至104。
由於安倍的任期本來就在明年9月屆滿，投資者不應該對消息感到十分詫異。瑞銀財富管理投資總監辦公室則指出，下一任首相會否延續安倍經濟學，是影響日圓長期走勢的更大因素，短期來說，不管誰掌權都不會重大影響到貨幣政策，特別是當前全球及國內經濟仍然疲軟，日本2季度經濟環比下滑27.8%，連續第3個季度陷入萎縮。
瑞銀更指出，在疫情陰霾下，相信日本政策觀點跟安倍接近的候選人較容易取得黨內支持，只是不管誰接任首相，日本財政及貨幣政策在中期內出現重大變動的概率也不高，日本央行料將繼續購買交易所交易基金，加上預期日企明年度盈利增長達到41%，因此保持看好日股。
安倍經濟學也未必落幕。瑞銀指出重點在於誰接任首相及日後的政策傾向，前日本防衛大臣石破茂是呼聲甚高的人選之一，其貨幣政策立場以鷹派見稱，如果他成功繼任及改變央行當前超寬鬆的取態，貨幣政策由鴿變鷹將支持日圓上行。
但因日央行行長黑田東彥的任期在2023年4月才屆滿，估計他在未來2年半不會重大收緊政策，相信日圓在100關口附近遇到較大的阻力，而且日本經濟也未準備好雙位數的匯率。
此外,美國聯準會上周公布新貨幣政策框架，意味美元將承受更大的貶值壓力。一方面日央行嘗試穩定匯率，另一方面，隨著日圓升值，日本基金傾向增加外國資產。總體而言，瑞銀相信只有日本出現重大的政治變動，才會影響到日圓長期升值的趨勢。