危機創造商機 ！安侯建業：台灣保險業面臨4挑戰與2機會

KPMG安侯建業保險業主持會計師李逢暉指出，依據目前國內外環境，台灣保險業正面臨4大挑戰，涵蓋低利率、國際財報準則IFRS 17接軌、金融科技與資訊安全、氣候變遷等。首先、低利率或使保險公司營運體質受到拖累。目前全球正處於新一輪的寬鬆措施之中，利率再度降至極低的水位，假如市場長期處於低利率環境，投資海外比重將近7成的本土壽險公司，其利差空間恐受到壓縮，投資收益或將難以保持穩定水準。
第二、國際財報準則IFRS 17接軌的衝擊。IFRS 17將翻轉過去保險收入認列方式，且保險負債的衡量需採用現時資訊作為估計基礎，以反映現時的負債水準。同時，精算模型、商品策略、資訊系統等亦將面臨大幅度調整，因此IFRS 17接軌幾乎是帶給保險公司營運全面性的挑戰。
第三、金融科技帶給傳統保險業明顯衝擊，且資訊安全的風險亦將大幅提高。創新科技使非保險業的大型公司有機會進入，傳統保險業者面臨的潛在競爭壓力增加，而且新興科技的運用使資料外流或遭駭客攻擊等資安風險的機率也大幅提高。
第四、氣候變遷使劇烈天氣帶來重大災損的情況增加，產險公司面臨巨災風險的機率提高。氣候變遷已是目前主要新興風險之一，屬於海島地型的台灣，無法避免氣候引起的天然災害。在天然災害可能越來越無法避免之下，政府亦會鼓勵民眾多投保，將風險轉嫁給保險。未來民眾購買相關保險預防及彌補可能損失的比率應會增加，而對保險公司來說，面臨巨災風險將會是未來長期的重大挑戰之一。
不過，面對挑戰的同時，台灣保險業者依然可以把握2大發展機會。李逢暉分析，首先，金融科技引領的數位轉型，或將推助保險業維持成長動能。根據國際機構研究，2018年全球保險科技創造的營收為5.327億美元，預估2023年營收可望達到11.198億美元，年複合成長率平均為16%。其中，亞太或將為全球成長幅度最高的地區，可見亞太市場極具潛力。
KPMG安侯建業金融服務產業主持會計師吳麟也指出，數位轉型對保險業來說，是挑戰也是創造新商機的重要機會。根據相關研究，創新科技對保險業營運可於新型態銷售通路、大數據與人工智慧輔助、物聯網（IoT）加值服務、分散式帳簿技術等4大面向產生影響，其中約半數左右的保險科技投資與新型態銷售通路有關。目前國內保險科技尚未到蓬勃發展階段，但民眾對網路投保的意願已明顯提高。
根據金管會統計，2019年網路投保的新契約保費來到39.7億元，較2018年大幅成長39.13%。預期在國際趨勢和政府支持等因素驅動下，保險科技的發展未來有望更加深入民眾生活，而未來保險公司在數位時代的環境內，應會逐漸轉型成提供客戶多樣化需求的服務平台之一，生態圈和客群的經營將會是更重要的營運策略。
第二、人口老化帶來的退休規畫議題將是保險業未來發展的重要商機所在。根據國發會推估，2026年國內將進入老化人口超過20%的超高齡社會，而若以人口結構和壽險保險密度估算，退休規畫的潛在保險商機可能高達上兆元新台幣。同時，2026年需長照的人口將達到77萬人以上，長照和相關保險商品需求預期將會快速增長。
未來若5G和物聯網應用逐漸成熟，並與保險科技良好結合，保險新商機的創造將令人期待。但業者也要注意數位化使資安風險疑慮提高，網路安全防範將成為營運核心之一。對保險公司來說，嚴密保護客戶資料將為網路資安的主要重點。
李逢暉說明，2019年KPMG全球保險業CEO調查顯示，74%認為公司將資訊安全視為創新策略發展的重要關鍵，67%指出擁有強健的網路安全管控策略是取得投資者信任非常重要的因素。未來保險業經過數位轉型後，絕大多數作業應該都會數位化，資訊系統防護的範圍將會擴大；因此，建置所需工具和協助員工提升數位工作技能的投資，應是保險業者的重要營運策略。
同時，對於客戶的數位身份識別管理（IAM）應加重視，保險公司應以前瞻思考、領先規劃的態度制定並執行嚴謹的隱私資料保護政策，以符合客戶期待並降低面臨客戶資料外洩承受巨大損害的風險。