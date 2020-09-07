4因素帶動！8月出口創歷年單月新高　財部估逐季趨穩

財政部統計，8月出口達311.7億美元，月增10.6%，年增8.3%；進口隨需求力道增溫，同步上升至247.1億美元，月增8.2%，年增8.5%。累計1至8月出口較上年同期增1.5%，進口減0.1%。
若就8月主要貨品出口觀察，電子零組件、資通與視聽產品規模值齊創單月新高，各年增19.1%、21%，前者對總出口增幅貢獻達7個百分點；礦產品因需求尚未提振，廠商以設備歲修、減產因應，致出口重挫56%，其餘傳統貨類跌幅皆明顯趨緩。累計1至8月以電子零組件、資通與視聽產品出口各增19.4%及12.9%最佳，礦產品下挫4成4最為疲弱。
就主要市場來看，8月對中國大陸與香港、美國出口規模同創歷年單月最高，分別較上年同月增22.9%、13.8%，對歐洲、東協各減4.2%、3.3%，減幅收縮且出口值皆已回升至近5月來高點，對日本出口續減8.3%。累計1至8月對陸港、美、日出口分別增12%、6.2%、1.1%，而對歐洲、東協各減9.7%、5.1%。
至於主要國家貿易狀況，受新冠肺炎疫情拖累趨於疲弱，今年前7月美國、德國（1至6月）、日本因汽車等運輸設備外銷萎縮，出口各年減16.3%、15.5%、14.7%，且美、日已連續4個月呈現雙位數下滑，南韓（1至8月)、新加坡出口各減 10.6%、10.3%，香港、中國大陸（1至8月）分別減 2.7%、2.3%。
展望未來，財政部表示新冠肺炎國際疫情反覆不定，以及美中貿易與科技爭端，均牽動全球經濟復甦步調，惟隨中國大陸與歐美消費旺季來臨，宅經濟、5G 通訊、高效能運算、人工智慧、物聯網等新興應用推展，國內半導體領導廠商的高階製程優勢，以及台商回流擴增國內產能效應延續，我國出口可望逐季趨穩。