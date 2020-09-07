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4因素帶動！8月出口創歷年單月新高　財部估逐季趨穩

記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-09-07 17:05:31

▲財政部公布今（2020）年8月出口311.7億美元，創歷年單月新高，更連2個月正成長，年增8.3%。（圖／資料照，記者黃守作攝)
▲財政部公布今（2020）年8月出口311.7億美元，創歷年單月新高，更連2個月正成長，年增8.3%。（圖／資料照，記者黃守作攝)
財政部今（7）日公布今（2020）年8月出口311.7億美元，創歷年單月新高，月增10.6%，年增8.3%，也連續2個月正成長；累計前8月出口2173.8億美元，年增 1.5%。財政部分析主要是美國對華為管制禁令帶動國內相關供應鏈趕工出貨，新興科技應用與遠距商機熱度有增無減，加上時序進入電子產品傳統旺季及國際原物料行情逐漸回穩，並預期我國出口可望逐季趨穩。

財政部統計，8月出口達311.7億美元，月增10.6%，年增8.3%；進口隨需求力道增溫，同步上升至247.1億美元，月增8.2%，年增8.5%。累計1至8月出口較上年同期增1.5%，進口減0.1%。

若就8月主要貨品出口觀察，電子零組件、資通與視聽產品規模值齊創單月新高，各年增19.1%、21%，前者對總出口增幅貢獻達7個百分點；礦產品因需求尚未提振，廠商以設備歲修、減產因應，致出口重挫56%，其餘傳統貨類跌幅皆明顯趨緩。累計1至8月以電子零組件、資通與視聽產品出口各增19.4%及12.9%最佳，礦產品下挫4成4最為疲弱。

就主要市場來看，8月對中國大陸與香港、美國出口規模同創歷年單月最高，分別較上年同月增22.9%、13.8%，對歐洲、東協各減4.2%、3.3%，減幅收縮且出口值皆已回升至近5月來高點，對日本出口續減8.3%。累計1至8月對陸港、美、日出口分別增12%、6.2%、1.1%，而對歐洲、東協各減9.7%、5.1%。

至於主要國家貿易狀況，受新冠肺炎疫情拖累趨於疲弱，今年前7月美國、德國（1至6月）、日本因汽車等運輸設備外銷萎縮，出口各年減16.3%、15.5%、14.7%，且美、日已連續4個月呈現雙位數下滑，南韓（1至8月)、新加坡出口各減 10.6%、10.3%，香港、中國大陸（1至8月）分別減 2.7%、2.3%。

展望未來，財政部表示新冠肺炎國際疫情反覆不定，以及美中貿易與科技爭端，均牽動全球經濟復甦步調，惟隨中國大陸與歐美消費旺季來臨，宅經濟、5G 通訊、高效能運算、人工智慧、物聯網等新興應用推展，國內半導體領導廠商的高階製程優勢，以及台商回流擴增國內產能效應延續，我國出口可望逐季趨穩。

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