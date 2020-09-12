「創投產業太悶了」轉骨台灣創投　邱德成：要先會說故事

辦公室擺放著一台荷蘭品牌VANMOOF委託台灣製造、被譽為全球最美的單車，益鼎創投董事長邱德成仔細地介紹他的代步車。這台號稱「自行車界特斯拉」的電動版，是由股價這幾年大爆發的信邦電子所做，而信邦，就是益鼎創投所投資的其中一個得意之作。
投入選舉 短短幾天的決定
8月底，邱德成多了一個新身分，他剛在創投公會理監事改選中竄出，當選創投公會理事長；不僅讓這位曾是創投界最年輕創辦人成為焦點，也讓改變創投產業的議題再度浮上台面。
據了解，創投公會理事長今年的改選有兩隊人馬表態，除了邱德成外，就是在證券業德高望重的大老－福邦創投董事長黃顯華。最後竟然是由邱德成出線，理監事名單也大幅洗牌。
但邱德成其實並不在前一屆的理監事名單內，而是由益鼎創投的副總經理張情福代表擔任前副理事長一職，這次邱德成的積極表態，也讓部分創投業者大感意外。
「理事長改選是週五的事情（8月21日），我其實週一才決定參選（8月17日）。」會突然起心動念，是邱德成感受到「創投產業太沉悶了，不能只有益鼎創投往前，應該要帶著所有業者向前走。」
邱德成有這樣登高一呼的信心與魄力，或許其來有自。1996年，他在創投業最競速狂熱的時代創立了益鼎創投，當時才31歲的他，是創投業最年輕的創辦人；挾著菁英證券承銷部出身的硬底子，會找案子、會籌資金，在創投圈有「創投金童」的稱號。
每天審查20多個案子的投資可行度，1年下來看過將近800件投資案，20多年來培養的創投敏銳度，讓邱德成很早就注資信邦、義隆電等多家上市櫃公司。而這些公司後來也都成為投資代表作，讓益鼎創投在創投圈赫赫有名。
不過，400多家的投資案件裡，當然也有過績效不盡如人意的經驗。邱德成說，過去TFT（薄膜電晶體）產業在台灣發展興盛，也跟著趨勢投入了不少資金，然沒料想到的是，TFT很快被LED（發光2極體）取代，因此受不少傷。
但邱德成會做的，並不是馬上抽資金，而是協助公司整合或轉型，像是啟耀光電，就是幫助其轉型為高階LED應用的成功案例；這也讓邱德成了解，當產業逆轉太快，或面對新的競爭者，怎麼讓公司轉型或升級，都是創投必須面對的課題。
有資金缺人才 投資有障礙
如今，益鼎創投旗下有13家創投公司，分別代表不同的投資策略、產業、與投資階段，操持百億元的雄厚資金，是台灣規模最大的創投集團。新創好好學校（Hahow）、聿信醫療、即將上興櫃的八方雲集，都是益鼎創投近期投入的項目。
但和益鼎創投比起來，台灣的創投整體環境就沒落許多。根據創投公會統計，2005年開始，台灣創投的營運家數呈現逐年下降趨勢，2007年總家數減少33家、2012年甚至減少48家至220家，2019年雖然回溫至265家，但投資的案件數僅有174件，和2006、2007年動輒逾900件相差甚多。
有市場人士認為，是《產業創新升級條例》取消賦稅減免，讓專業人士沒有做創投的誘因，有人認為是台灣的新創能量助長不了創投發展；完整歷經了台灣創投業爆發與下行，邱德成對如何改變沉寂的創投生態，也有自己的觀察與目標。
從創投本身的問題來看，邱德成說，創投其實跟新創很像，必須要先懂得「說故事」，才能讓專業投資人願意出資臂助，否則「資金」就會成為問題；再來，台灣的創投業者專注在「找資金」，卻忽略了「找人才」，沒有專業的人員看產業、找案子，會讓投資成為障礙，「這是雞生蛋、蛋生雞的問題，現在台灣的創投不懂得說故事，缺少專業的投資策略。」
邱德成認為，國外創投之所以成功，是因為有產業人士出來當創投家，了解產業的發展與想法。但台灣創投有資金，卻苦無產業著力點，必須積極和企業合作，才有壯大或投資成功的機會。
有了不一樣的創投思維，也要有好的新創環境，兩大產業才能相輔相成。邱德成分析，台灣這幾年創新的能量沒有減少，但最有爆發力的高科技人才，都被成熟的科技大廠（台積電、聯發科等）以高薪聘雇，多少影響了創業的誘因。
改變生態 下一步打國際杯
然而邱德成也觀察到，產業生態的改變滋養另一個的潛力新星誕生，醫療業有愈來愈多的醫師跳出來創業。邱德成說，醫療如果能結合台灣在人工智慧（AI）上的強項，智慧醫療將會炙手可熱，還有如今尚未自成產業的長照，都是創投或新創業應該關注的重心。
但台灣可投資的規模小，台灣創投面臨「走不出台灣」的困境。邱德成說，境外資金回流，台灣資金過剩，要讓資金有出口，「往外走」是最好的機會，帶領創投「南向」是當務之急。
他拿曾投過的泰鼎－KY舉例，東南亞有龐大的人口紅利，也存在不少優質的台商企業，應該把東南亞的投資經驗拉回到台灣，然後將台灣的傳產、文創、醫療帶往東南亞。
另外，邱德成也呼籲，當創投有一定的氣象後，政府也應該要加大引資，把保險業的資金引入創投，一方面增加業界或專業人士投入創投的誘因，一方面才有機會讓創投產業有更多的活水。
轉骨台灣創投生態、擴大創投規模、再讓台灣創投更有信心向外打國際杯，邱德成預估，一連串的目標，大約需要3~5年的時間才會有明顯的效益。他不疾不徐、細細思量，就像面對一個新的投資案，沙盤推演，靜待時間發酵。