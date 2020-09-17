金管會不忍了！出手對抗街口投信胡亦嘉　最重恐將撤照

金融監督管理委員會今（17）日對街口投信及其大股東胡亦嘉發出「紅色警告牌」，要求街口在兩週內讓街口投信董事會恢復正常運作，並提供相關證明資料文件，否則不排除在下個月開罰，最重將撤銷經營執照。另外在昨天駁回胡亦嘉出任街口投信董事長認可案。
金管會證期局副局長郭佳君表示，由於街口投信之前申請胡亦嘉為董事長案，但其在8月12日來函申請時，只有提供書面申請表格及相關聲明書，胡亦嘉的學經歷證明均未提供，隨後金管會在8月20日函請公司在8月底前提供，卻直至昨日都未收到任何文件無法審查，因此金管會9月16日正式駁回此案。
郭佳君指出，投信是管理大眾資金，且董事長是重要職務，投信應要有合規的董事長，過去一般來說金融機構都會配合，但胡亦嘉與街口投信卻連基本的申請書件都無法配合，在其他的期待是比較困難的。
金管會要求街口投信公司盡快選出適任的董總人選，並提醒證期局要求街口投信持股20%的專業法人股東，及國票證券要扮演應有角色，督促街口投信手法，讓董事會恢復正常運作。
金管會最後表示，任何金融創新必須在符合法令規定及保障投資人的權益下進行才有意義，針對胡亦嘉不配合說明，反而高調抨擊金管會，金管會則回營相關問題正在處理，不排除開罰，最重即為撤照處分。