金管會不忍了！出手對抗街口投信胡亦嘉　最重恐將撤照

金融監督管理委員會今（17）日對街口投信及其大股東胡亦嘉發出「紅色警告牌」，要求街口在兩週內讓街口投信董事會恢復正常運作，並提供相關證明資料文件，否則不排除在下個月開罰，最重將撤銷經營執照。另外在昨天駁回胡亦嘉出任街口投信董事長認可案。



