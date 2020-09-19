砸162億元改善配電不符效益？台電：重點在提升供電品質

針對今（19）日媒體報導，指台電投入162.5億元執行「配電系統強韌計畫」，目標每年每戶停電減少6秒，換算下來每年僅省下約6萬多元電費，需要26萬年才能回收投資成本，質疑不符效益。為此，台電鄭重澄清，該計畫的目的是全面強化線路設備強度、提升供電品質，進而降低停電事故發生，並非藉減少停電時間省下之電費換取投資回收，希望外界勿誤解該計畫的本意與目標。



