砸162億元改善配電不符效益？台電：重點在提升供電品質

針對今（19）日媒體報導，指台電投入162.5億元執行「配電系統強韌計畫」，目標每年每戶停電減少6秒，換算下來每年僅省下約6萬多元電費，需要26萬年才能回收投資成本，質疑不符效益。為此，台電鄭重澄清，該計畫的目的是全面強化線路設備強度、提升供電品質，進而降低停電事故發生，並非藉減少停電時間省下之電費換取投資回收，希望外界勿誤解該計畫的本意與目標。
台電表示，為全面提升線路強度，台電自2018年起展開為期5年的「配電系統強韌計畫」，包含四大項目：配電線路設備汰換（58.2億元）、二次變電所設備汰換（62億元）、智慧變電所建置（2.3億元）、饋線自動化擴建（40億元），總計投入約162.5億元，希望積極強化配電線路系統、減少停電事故發生。據台電統計，今（2020）年1至7月共有5826件停電事故，比去（2019）年同期減少2151件，大幅下降27%，顯見該計畫對提升供電穩定之成效。
台電進一步指出，配電系統龐大且種類繁多，例如全台共有314萬根電桿、142萬具變壓器、超過96萬座人手孔、逾1萬條饋線、24萬處配電場室等，每年都要投入大量資源及人力維護。為了維護數量如此龐大的電力設備，「配電系統強韌計畫」遂導入新科技應用及大數據分析，並在更新老舊設備的同時引進智慧化系統，例如目前已擴建新增4500具饋線自動化設備，還有193所二次變電所已全面數位化監控。
針對外界質疑「每年每戶減少停電6秒」之目標設定，台電回應，目前各國普遍使用「平均停電時間指標」（SAIDI）作為衡量指標，該指標計算包括「事故」與「工作」的停電時間（2018年平均16.34分鐘），台電在訂定KPI每年每戶降低0.1分的目標時，是考量在事故停電SAIDI的表現，與其他國家相比已是名列前位（2018年平均3.624分鐘），且達邊際效應難再降低。在工作停電SAIDI的部分（2018年平均12.724分鐘），因每年需興辦大型工程及維護工作（如公共建設、架空線路下地及太陽光電等工程），需安排許多停電工作來辦理，如要每戶每年減少停電時間0.1分鐘（即6秒）也具有挑戰性。
台電重申，「配電系統強韌計畫」是為了提升供電穩定，並非藉減少停電時間省下之電費換取投資回收，且近年來停電事故件數確有減少趨勢，足見該計畫對提升供電品質的幫助與重要性。台電表示，未來會持續積極推動強韌計畫，讓民眾感受到台電對提升供電品質的能力與決心。