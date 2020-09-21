大麥克最好吃的部位竟是？網友好奇發問釣出超狂吃法

麥當勞是不少情侶約會、好友相聚用餐的首選，不只對學生族群來說價格划算、選擇多，也是上班族快速用餐的好選擇。真要說「在大多數人心中，大概都有一段屬於自己的麥當勞記憶」，不少經典美味的餐點，都在消費者心中佔有一席之地，可見不時有網友分享自己獨道的吃法，都能引發網友共鳴。日前就有一名網友上網分享女友的「大麥克」詭異吃法，意外釣出更多分享。





經典的順口溜，「雙層純牛肉，獨特醬料加生菜，吉事洋蔥酸黃瓜，芝麻麵包蓋上去，好吃過癮大麥克」，很難不讓人直接聯想到這顆份量十足、口味多層次的大麥克堡，加上日前麥當勞釋出與小提琴家林昭亮合作的品牌影片後，更讓不少忠實麥粉網友吶喊「想吃」。日前一名網友上網提到女友品嚐大麥克時的「詭異」吃法，不料此文一出卻讓許多網友大讚，表示女友才是「真的懂吃」，並說這是「老饕級」的吃法。

該名網友提到，「因為（女友）食量小吃不多，都先吃麵包，其他料加減吃，最後都要幫她把菜、肉、起司吃掉」並說，「之前問過女友只吃漢堡中間的麵包好吃嗎？為什麼不直接買麵包來吃就好？」，沒想到女友竟回「中間那層會沾到醬汁跟肉汁，大麥克的精華處啊」，讓男友納悶發文大喊不懂，並上網詢問是否有人有相同吃法，或是還有其他獨特吃法，意外讓一票網友跟著分享創意。

▲有網友提到，大麥克中間麵包因為有醬汁及肉汁，才是精華所在，讓不少人大讚「懂吃」。（圖／翻攝自網路）

有不少網友看完回覆說，「中間麵包很好吃啊」、「老饕級吃法，吃那一片等於吃到大麥克本人」、「我吃漢堡也會專吃麵包，但我會多抹點醬跟生菜在麵包上」，也有網友開玩笑的表示「其實你女友是想養肥你 這樣她看起來就瘦了」，更有網友羨慕的表示，「好可愛的行為」、「我也想這樣吃，可是我沒男友幫我吃啦～嗚」。



