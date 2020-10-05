中芯事件轉單台廠　漲價態勢恐延續到2021

中芯國際證實遭到美方制裁，相關供應商都得向美方提出申請才能出貨給中芯。為此，有調研機構指出，中芯前兩大客戶高通、博通，目前已陸續向台廠提出增加投片量的要求，但現有產能普遍滿載，供不應求狀況下，漲價態勢恐持續至2021年。至於中芯做為中國大陸半導體領頭羊，未來若少了國際設備的支援，先進製程將受到阻礙，整個大陸半導體產業的發展也將隨之受到衝擊。