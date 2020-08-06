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全球市場驚驚漲　還在半山腰的「黑馬」是他！

記者許家禎／台北報導
calendar_today2020-08-06 12:00:00

▲全球市場驚驚漲 還在半山腰的「黑馬」是他!（圖／shutterstock）
▲全球市場驚驚漲 還在半山腰的「黑馬」是他!（圖／shutterstock）
美股不斷創新高，台股也在權值股領軍下，氣勢如虹地一度站上萬三，雖短期遇反壓整理但指數仍在高檔，讓許多投資人猶豫這時間要不要進場？就怕買在高點，但其實「擇機」、「擇點」入巿才是關鍵，選擇有爆發潛力且基期在低檔的就有機會。以科技股來說，5G趨勢銳不可擋，即便中美關係矛盾仍在，但大陸加速5G建設發展，相關ETF話題十足，也確實引起許多投資人關注進場。

5G時代來臨，中國標的成為市場焦點

「擇機」部分，就是選擇對的機會！今年以來新冠肺炎全球肆虐、中美貿易戰尚未停歇，但科技股不跌反漲，主要就是因為5G時代來臨，帶動相關基礎建設、高速運算、大數據、AIOT等相關需求暢旺。且美國大選將近，中美摩擦常態化，市場逐步調整適應，對股市影響將持續鈍化。

尤其市場預期短期內中美貿易難脫鉤，會加速中國大陸通信、半導體供應鏈去美化，大陸國內相關產業鏈將受惠。再加上中國大陸經濟仍有下行壓力，預期流動性保持寬鬆的趨勢不變，對5G建設發展也明確要求加速推動成為國家政策，因此近來中國大陸5G通信主題商品成為市場關注焦點。

全球股市頻創新高，陸股只漲到半山腰

由於5G趨勢明確，如何找對的時間「擇點」進場中國大陸5G市場也很關鍵！復華投信新金融商品部副總經理廖崇文指出，與美股、台股相比，現在陸股處於相對低檔，建議投資人可逢低入市，並鎖定中國大陸5G相關標的，因為若看中國5G通信主題指數近來表現，雖然自2019年4月後多次漲多拉回，但5G趨勢不變，指數往往拉回後又再創新高。此外，以目前國際主要股市來看，陸股與歷史高點的距離仍有28.88%，顯見陸股目前僅漲到半山腰的位置，若同樣都是要佈局股市，陸股則是更有空間。

▲陸股目前漲到半山腰，一樣是買科技趨勢，陸股更能有所為。（資料來源:Bloomberg，復華投信整理，資料日期:2020/7/24
▲陸股目前漲到半山腰，一樣是買科技趨勢，陸股更能有所為。（資料來源:Bloomberg，復華投信整理，資料日期:2020/7/24 ）

台灣首檔中國5G ETF，進場正是時候

廖崇文表示，以今年來說，包括新冠肺炎疫情擴散、美國大選臨近，短期中美政治摩擦頻率升高，部分投資人先行獲利了結，且7月上旬陸股全面大漲後技術性修正，因此有幾波回檔。但根據統計，中國「5G通信主題」與「滬深300指數」即便2月底與5月中有波段跌幅，但波段低點後一個月漲幅分別為12.52%與6.15%，三個月漲幅則分別為28.1%與13%。

而台灣首檔中國5G ETF「復華中國5G通信ETF基金」因看好5G時代來臨，中國大陸在專利與技術已從追趕者變成領先者，相關產業成長表現可期，且中長期趨勢持續向上，唯近期外部因素干擾較多，整體市場仍處在量縮整理的格局，由於指數波動較大，適合以定期定額或依照指數點位分批進場，掌握修正後的進場機會。

▲復華中國5G通信ETF基金經理人廖崇文指出，中國5G通信主題指數有發展潛力與基期較低的優勢，但由於指數波動較大，適合以定期定額或依照指數點位分批進場，掌握修正後的進場機會。（圖／NOWnews）
▲復華中國5G通信ETF基金經理人廖崇文指出，中國5G通信主題指數有發展潛力與基期較低的優勢，但由於指數波動較大，適合以定期定額或依照指數點位分批進場，掌握修正後的進場機會。（圖／NOWnews）

 

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