名家論壇》蕭徐行／韓國瑜的下一步，牽動國民黨走向

高雄市長韓國瑜遭到罷免，震撼藍營。新北市長侯友宜表示，國民黨有很多人才，只要找出來團結在一起，並且全力以赴，有機會把高雄市再度贏回來。又說：國民黨面對高雄市這一役，在最艱困時刻更應該團結，更該找出更優秀的人，守護高雄市民的健康、安全與未來的建設。侯友宜這樣看似平淡無奇的言語，卻說出了要執政沒有捷徑，要勤勉耕耘，要全力以赴而不是只做表面功夫，侯市長也點出了國民黨人不願團結，卻總是勇於內鬥的「舊症頭」。如果國民黨員不能夠團結、創造勤政口碑，不僅人才不願進來為黨奮鬥，不斷的內鬥就是消耗了政黨能量的關鍵。遠的不說，就拿侯友宜市長來說，好不容易在這波新冠病毒肺炎擴散期間受到外界的肯定與鼓勵；但是卻有許多人無視市長這段期間的勤勉與努力，反而不斷地酸他很「假掰」，不然就是說他是「藍皮綠骨」，早就偏向民進黨了，還有人誇張說侯友宜一心只想選總統；偏偏這樣的言論又常常來自於藍營自己的民眾與所謂偏藍的學者專家。這就不禁讓人聯想到去年黨內總統初選時，罵王金平是「藍皮綠骨」、罵郭台銘「財大氣粗」、罵朱立倫「換柱」是永生之罪、罵韓國瑜痞子、癟三、愛花天酒地、天天醉茫茫的全是藍營自己人，這樣的擅長窩裡鬥，處處見不得人好的言詞讓藍營參選人互相結怨，還未出征就傷痕累累，民進黨根本不用出手坐著等看戲就夠了，而國民黨內鬥的結果反而是一身傷，哪還有心智向前行，整合支持者跟擅長於選舉的民進黨車拚呢？更糟糕的是要做事時找不到人幫忙，事後卻又諸葛亮一堆。國民黨不培養人才，讓人才願意在地方服務，結果搞得在許多地方，尤其是在所謂藍營艱困選區無人願意出來犧牲奉獻，懼戰的結果，終於搞到全台過半都是國民黨弱勢的選區。以台北市來說，六年前大家都認為台北市是藍軍大本營，然而在柯P的強攻下，國民黨已經連失兩屆政權，2022年就算由黨內金童蔣萬安參選，據說民進黨將派出當紅的陳時中部長參選對陣，國民黨也不再擁有過半的勝選機率。再以高雄為例，2018年高雄被輿論戲稱民進黨提名西瓜當候選人也能勝選的時代，沒有人有意願在高雄當砲灰，所以才有韓國瑜這號人物的出線；但是韓國瑜當選後多少人為求官位，逢迎拍馬、諂媚奉承，終於造成一大堆人求官未成，啐面而去。這樣處處得罪黨內頭人的結果，也就是韓選舉總統時一大堆人袖手旁觀、酸言酸語，更別說上電視打韓者都是國民黨自身的失意政客，這就是國民黨自己擊敗了國民黨。罷免韓國瑜案通過至今，綠營人士基本上還能克制，反而是國民黨內一堆人又開始打落水狗了；要不是許崑源議長往生的悲劇讓這一次的罷免案件增添悲戚氣氛，許多黨內「正義魔人」早就磨刀霍霍準備要向韓國瑜動手動腳了，渾然不記得韓國瑜幫忙打下高雄市長的功勞。更別說除了江啟臣礙於主席之尊主動請纓上補選戰場外，國民黨內有誰要出來面對？批韓不遺餘力的楊秋興？高雄大老王金平呢？基隆市、桃園市、新竹市以及台北市六年前一直是藍營人士擔任首長為多數，當地民眾也多偏向泛藍陣營，然而為什麼國民黨最近兩次市長選舉皆不能如意，相對民進黨現任市長的表現，再檢視過去國民黨市長的做為即可觀其一二。民進黨人慣於競爭，升遷重績效，對於得來不易的機會懂得好好把握，所以很會親民又懂得宣傳，擅於製造自己升遷的機遇，所以人越call越多；國民黨人重視鬥爭，升遷重關係，對於得來不易的機會不懂得好好把握，只重視奉承與迎合，不愛親民只愛把別人踩在腳底下，所以餅越做越小。侯市長出身基層，數十年來經過層層磨練而成長茁壯的地方百里侯，因此他深深明瞭「接底氣了解民心」，更知道「做」比「說」的重要，現在的政治人物說得太多，做得太少，然而現在民眾更在乎政府「怎麼做」？而非政府「怎麼說」。如果國民黨人還是看不懂民進黨如何成長為台灣老大，國民黨同志還是不肯努力踏實地做好施政作為，那麼泛藍陣營不僅會越來越小，下次選舉國民黨甚至有可能成為教科書上才看得到的歷史。●作者：蕭徐行／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com