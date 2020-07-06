名家論壇》單厚之／中醫招惹誰？

立法院長游錫堃出席國際中醫藥學術論壇開幕式，提議將中醫、中藥改名為台醫、台藥，或改名為漢醫、漢藥，結果引發各界一陣嘲諷，就連民進黨立委何志偉都說，自己改姓「高」也不會變高。立法院這次臨時會已經列了要處理華航名稱和護照辨識度的案子，雖然預料不會有什麼太驚人的結果，但游錫堃此時拋出這樣的議題，也算是舉一反三、超前部署了。不過游錫堃同時拋出台醫、漢醫兩個名稱，其實意義是截然不同、完全矛盾的。中文在名稱上凸顯外來的事物由來已久，洋蔥、番茄、番石榴之類的名詞，都很清楚的點出是外國移入的東西；乃至南蠻、東夷、西戎等帶著輕視的稱謂，也都標明了地理上的關係。這根游錫堃所說的，中醫傳到越南被稱為「東醫」基本上是相同的道理。游錫堃講的「漢醫」，基本上是借用日本的概念和視角，把中國傳入的東西用「漢」來稱呼；而游錫堃提到的「台醫」，則跟韓國的「韓醫」的用法比較接近。雖然都是鄰近國家，但這兩國的概念跟思維其實完全不同。日本的以「漢」為名，代表的是這東西是從中國移入，並非本土的，這和我們日常用的西洋、東洋概念相同。而韓國用的「韓醫」，講的其實是本土原生、本土特有的，正如韓國申請的這麼多世界文化遺產一樣，有點據為己有的味道，但韓國也發展出自己的特色跟差異性。游錫堃拋出這個議題後，中醫藥界人士隨即表示，中醫改名沒有太大的問題，但中藥有高達九成五都來自中國大陸，如果改名為「台藥」不僅名實不符，也可能引發中國報復，禁止將相關藥材輸出到台灣。如果從產地的角度來看，把西藥改成「台藥」可能還更有道理一些。游錫堃的中醫改名之議，仍然不脫逢中必反的思維，因為不想看到「中」，因為不願承認與中國的連結，所以必須要更名。但因為游錫堃對於中醫沒有足夠的認識，對中醫的未來發展沒有想法，所以才會提出兩個完全背道而馳的改名方案。要把中醫改名為「漢醫」的背後，是把這東西當成舶來品、外來種，既然台灣不是中國的一部分，台灣的「漢醫」也不能是中醫的一部份。但如果按照這樣的邏輯，我們使用的中文、大學的中文系，也都應該改為漢文系才貼切。游錫堃最好也把中文書寫的名字改了，取個漢語拼音的名字才是正道。要把中醫改為「台醫」的話，則要先回頭問問自己，台醫跟中醫有什麼不同，台醫有沒有自成一個體系、有沒有領先優越之處？還是只是關起門來自己爽，外國人看了還是都叫 chinese medicine ？那反而徒然掉入了「一個中國」的框架下。游錫堃一向不以理論、邏輯見長，台獨理論顯然也沒有讀通。獨派的主張一向是「一中一台」，兩岸是不同的國家，早期甚至有打麻將一張「紅中」算一台的說法。從獨派的邏輯來看，「中（國的）醫（學）」這個名詞，遠比「漢醫」更能強調其非本土、外來的特質，更能切斷中國與台灣之間的臍帶，又何需改名呢？話說，游錫堃的「堃」原本是乾坤的「坤」之意，這樣一個來自易經、中國味滿滿的名字，游大院長在建議中醫更名的同時，會不會覺得自己也該改一下？●作者：單厚之／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com