名家論壇》黃創夏／反武統，蔣經國的歷史遺產！

●作者：黃創夏／資深媒體人

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四十年前，鄧小平在葉劍英的支持下，打倒「四人幫」接掌權力，啟動中國的改革開放後，立刻在一九八○年代啟動了對台灣的「和平攻勢」。首先，鄧小平透過葉劍英在一九八一年十月一日發表了帶有「一國兩制雛形」的《葉九條》，又派出密使在香港穿梭，邀請蔣經國到香港或在公海上艦艇相見，想要來一場「鄧蔣會」。蔣經國知道鄧小平的攻勢就是一直想要招降蔣經國，雖然共產黨有很多「讓利」，但蔣經國神智清晰，甩都不甩。李光耀自己提過，鄧小平百般誘惑都無法打動蔣經國，於是就委請新加坡李光耀到台灣來勸蔣經國，蔣經國還是 No、No、No！李光耀於是告訴蔣經國：「你現在只有兩條路可以走，一個路就是接受鄧小平條約跟他和好，另外一條路就是走你老爸的路，就是反共到底。」沒想到，蔣經國斷然回絕說：「光耀兄你搞錯了，我還有第三個選擇，走我自己的路！」蔣經國「台灣的命運絕不讓中國決定」的氣魄和意志，正是兩千三百萬台灣人民該學習和繼承的最偉大民族資產。從此之後，蔣經國更強化「革新保台」政策，鼓吹「自己的國家自己救、自己的道路自己開」，中華民國和台灣的前途，北京沒資格指指點點。蔣經國更在晚年開放黨禁、開放老兵回去探親，開放報禁，所有的禁都開了，之後，以「贖罪」之姿，放逐思想箝制人民最深的王昇，也展現出對於「美麗島事件」鎮壓不同的態度，對於反對運動有了更多包容。於是，從一九八○年代開始，原本充滿「白色恐怖執行者」色彩的蔣經國搖身一變，不但加速推動台灣經濟起飛，厚植國力自立自強，還啟動了自造戰機和國防自主，捍衛中華民國之獨立自主，「革新保台」，開創了「反武統自保」之歷史契機。蔣經國的功功過過，見仁見智，留待歷史來評說，「台灣的命運絕不讓中國決定」的氣魄和意志，仍是兩千三百萬台灣人民該學習和繼承的最偉大民族資產。事實上，早在接任總統之前，在行政院長時代，蔣經國就已經知道「中國是中國，台灣是台灣」，雖然沒有說出口，為了「中華民國是台灣，台灣就是中華民國」的基本前提，做出重大決策。這是長期跟隨過孫運璿，曾被馬英九封做「財經總設計師」，後來又當成「神主牌」冰封冷凍的蕭萬長所說過的一個故事。那是在一九七○年代初期的故事，台灣被迫退出聯合國，外交風暴席捲而至，邦交國家快速流失。那也是台灣生死存亡的關頭。當時，台灣剛剛啟動「十大建設」，推動加工出口區，實施「客廳即工廠」，開始拓展經貿，當時的國民年均所得，僅一年四百美金以下，和現在世界各地的落後國家差不了太多。退出了聯合國，外交上不被承認，台灣初萌芽的外銷出口馬上受到沉重打擊，因為台灣不能在自居是中國，中國更是和現在一樣千方百計在打壓台灣的國際空間，「R.O.C」不能使用的國家，高達一○九國。怎麼辦？當時的經濟部長孫運璿和許多財經專家討論只有一個結論，「放棄R.O.C」，改用「Made in Taiwan」，也就是後來象徵曾經是「四小龍之首」台灣奇蹟的「MIT」。不稱中國，改稱台灣，在那一個「刑法一百條」還存在，警備總部正囂張的年代，可是殺頭的叛亂罪。孫運璿和經貿官員很掙扎，堅持正統，用R.O.C，可保平安，但台灣經貿死路一條；改用MIT，就是叛國罪！孫運璿與汪彝中、汪彝定等參與過台灣奇蹟締造者並不驚慌，他們知道，在他們的背後，有一個更寬、更厚實、讓人可以信賴與依靠的「肩牓」在，這個肩膀就是蔣經國。孫運璿於是帶著幾位國貿局官員求見蔣經國，詳細解說「R.O.C」無法用，必須改稱MIT的原由，蔣經國只問了一句話：「這是專家開過會討論過的專業結論嗎？」孫運璿回答不但開過會，而且很多次，答案就是「MIT」！蔣經國點點頭，只裁示了一句話：「為了國家好，專業問題，你們放手做；政治問題，我來解決！」別小看蔣經國的這句「就是MIT，我來解決」的「獨台」風險！那時蔣介石雖還在卻不健，對外都是宋美齡與孔宋家族在把持。那時，更有許許多多「漢賊不兩立」自居是「中國法統」的蔣經國之叔叔伯伯等老臣依然把持高位，加上蔣宋美齡等等「夫人派」虎視眈眈，蔣經國還只是準備接班的太子，才擔任行政院長。「太子搞台獨？」蔣經國的壓力，恐怕難為外人道。那種壓力，隨時就會有宮廷政變，更何況蔣介石已經神智不清，蔣宋美齡掌控一切蔣介石的對外聯絡，蔣經國隨時可能就變成「廢太子」，箇中恐怖，非一般人可以理解。矮個子的蔣經國，辦到了，他選擇了「台灣」之實質，放棄了「中國」之虛妄，說穿了就是「反武統、獨台」先聲！蔣經國的肩膀讓孫運璿、李國鼎、趙耀東、王昭明‧‧‧那些台灣奇蹟領航者，只要是對的就幹到底。他們，永遠沒有後顧之憂，才有放手「今天不做，明天就後悔」之「十年眼光，五年計畫」的氣魄。也許有人會說，時代不同了，但是，領袖的肩膀就該更寬、更厚、更讓人能夠信賴與依靠的原則，應該是亙古不變的道理。更重要的是，哪還有蔣經國「自己國家自己救、自己道路自己開」的氣魄！雖然蔣經國還是一個「統派」，但他的決策很清晰：「三民主義統一中國」，統一的主動權操之在己，而不是自居下風，主動向北京低頭稱臣。更具體地說，蔣經國就是「反武統」的先驅，只有台灣自己站得住、有實力，不仰人鼻息，更不會「逢中必跪」，厚植國力，不許中國併吞台灣。或許，有很多人會覺得台灣統一中國是幻夢，也對，但台灣獨立自主，以實力反制併吞，卻是蔣經國所留下最珍貴之歷史遺產，國民黨眾人，也該清醒了。