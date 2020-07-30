名家論壇》李兆立／國民黨別「害己害人」推韓國瑜復出

高雄市長補選剩下半個月，民進黨、國民黨、民眾黨幾乎都傾巢而出，傾全黨之力進行輔選，為候選人做最後衝刺。其中，前高雄市長韓國瑜是否會站出來，為中國國民黨候選人李眉蓁同框助選，成為各方最關注的焦點。國民黨的盤算是，如今李眉蓁因為 MV 內容爭議、論文抄襲爭議及婆婆發言爭議等，選情開低走低，如果要在最後階段衝出氣勢，避免「輸得太慘」，需要將仍有相當人數的「韓粉」召喚出來相挺。先說結論，這是個「短空長空」的糟糕主意，而且傷害的不只是國民黨自己，還會連累整個台灣政治風氣。首先就來談談，為何是「短空」？國民黨或許因為選情太低迷而過度焦慮，只看到了韓粉，卻忽略了更多「一看到韓國瑜就生氣」的高雄人。這也是為什麼罷免投票時，贊成罷免竟然衝出 939,090 的超高票，不僅讓韓國瑜在政治舞台謝幕，更讓許多人的事先估票跌破了眼鏡。但罷免終究已經過去，各方對韓國瑜的愛恨情仇，也算劃下了休止符。失去激情的高雄補選，熱度和投票率自然降溫。問題是，一旦在這最後關頭，韓國瑜再度站在台上，與李眉蓁攜手高呼「凍蒜」，是否能重燃韓粉熱情仍是未知數，反而為陳其邁激出「討厭韓國瑜」的熱度是確定的。換句話說，國民黨出這一招，反而會讓李眉蓁和國民黨在補選輸得更慘。其次，李眉蓁此刻的選情低迷，除了大環境不利於他，韓國瑜其實也隱隱發揮了效果。或者更精確的說，是「韓式風格」依舊籠罩著國民黨和李眉蓁的選戰風格。什麼是「韓式風格」？第一，不熟悉政策與市政。韓國瑜炫風從2018年開始席捲台灣政壇，短短不到半年就由盛轉衰，關鍵原因就是政見頻頻跳票，凸顯他政策規劃能力的低落，以及在議會備詢時，展現出對市政議題的不熟悉，甚至因為頻頻要局處首長代答，而被時代力量高雄市議員黃捷給了「韓總機」的稱號，結果沿用至今。如今的李眉蓁，不僅在幾次公開發言中都凸顯出對高雄市政的陌生，過去在議會關心韓國瑜「體重多重」的無厘頭質詢也被起底，口才卻又更遜於韓，難怪被稱為「韓國瑜 0.5」。第二，頻頻出錯的爭議言行。除了政見跳票和帶職參選總統，韓國瑜團隊最常為人詬病的就是各種出錯的爭議言行。包括韓國瑜本人幾次缺乏性平概念的言論，前觀光局長潘恆旭的超狂發言等等，每每挑戰社會的容忍度。李眉蓁原本是屬於發言風格較不強烈的類型，但自從選舉開跑後，也釀出了 MV 內容出錯的爭議，以及遭到論文抄襲爭議重創後，又在造勢場說出自己「全國最出名」的無厘頭言論。最後留下的，就是李眉蓁犯錯不斷的公眾印象。第三，死不認錯的瞎扯硬拗。無論是對市政的不熟悉，政見的跳票，言行的出錯，大家其實最不能容忍的，是韓國瑜事後的不願承認錯誤，甚至繼續瞎扯硬拗。而在這次的補選中，不只是李眉蓁，包括國民黨自己，仍然在延續這種「韓式風格」。例如，面對論文爭議，不只李眉蓁本人未於第一時間道歉，反而是企圖拉其他政治人物的論文傳聞來救援，黨籍人物也硬扯「要抄就抄全部，哪有只抄 4%」來護航。又如當李眉蓁的婆婆公開說出「說謊的胸部就變小」這樣缺乏性平意識的問題發言時，李眉蓁的回應卻是「很愛婆婆」，面對外界批評聲浪，國民黨立委甚至搬出「不要用天龍眼光看鄉下」來加碼。最離譜的是，面對上述這些爭議，國民黨中央至今依舊沒有明確的態度。無論是政治人物的論文是否要徹查自清，或是要不要修正那些違反普世價值的問題發言，我們看不到黨主席或任何代表性人物，出來給大家個交代。看不到認真問政，看不到是非對錯，現在的國民黨，顯然還沒告別「韓式風格」。如果沒有任何人出來懸崖勒馬，國民黨的中間選民和年輕選民的支持度只會持續走低，這就是「短空長空」的格局。國民黨要選擇自我消滅，我們當然尊重，站在轉型正義的角度更是樂見其成。然而，韓式風格不僅影響國民黨自己，也拖累了其他在野黨，甚至讓理性的公共對話變得困難，而傷害了民主討論的品質。例如，國民黨基於拉抬氣勢及高雄選情的考量，不好好收集資料，在質詢台上好好監督質詢監察委員被提名人，反而選擇在立法院上演全武行，來癱瘓監察院人事權的審查工作。結果，不僅讓民進黨拿來當藉口跳過審查，讓監委被提名人在未經監督考驗的情況下全數過關，更讓在其他在野黨的辛苦準備，毫無用武之地。再說一次，國民黨如果要再次擁抱韓國瑜，繼續延續他的「韓式風格」，無論是對國民黨眼前的高雄補選，未來的長期發展，以及台灣的民主品質，都將是百害無一利。拜託國民黨，放手韓國瑜，饒過自己，更放過台灣民主吧！●作者：李兆立／時代力量智庫執行長●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com