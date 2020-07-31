名家論壇》吳崑玉／李登輝的腳印

一樣，不管你愛他、恨他、捧他、罵他，我們都不知不覺隨著他的足跡前進，更精確地說，那是一個巨大的腳印，框住了近三十年來的整個台灣。黎清波的人物設定，或說是李登輝的生命史，台灣人耳熟能詳，不必贅述。一個日據時代出生，愛讀書的學子，曾經迷戀過馬克思，追隨過蔣經國，時代機運讓他繼承了強人政黨，成為「虎口下的總統」。度過主流非主流鬥爭那驚濤駭浪的一千天後，他推動台灣的民主化，卻甩不掉黑金與權謀，正評負評同步居高不下。直到1996年，在飛彈、軍演、黨內分裂、黨外挑戰等內外夾擊中，高票當選總統，完成了台灣民主化的「最後一里」，讓中華民國這四個字脫離了老法統，取得新的合法性來源，達到人生的高峰。沒錯，威權統治集團是被逼的，但被逼了懂得退讓，也算是種英明（柏楊語）。黎清波運用了各種政治手段，從拉一打一到顛覆統戰，一步步清掉俞國華、李煥、郝伯村，後來還包括曾經情同父子的宋楚瑜。拉地方打中央，拉黨外逼黨內，拉黑金包圍天龍，拉美日對抗中共…，非常現實主義的操作，讓他在不到十年內，不流血地完成了台灣民主化進程。台灣的開放社會、言論自由、政黨林立、大小選舉、集會遊行、社會運動…，也在他的任內開始蓬勃發展。不論他的支持者追隨他的足跡，或反對者徹底否定他的路徑，其實，都只是在他留下的這個巨大的腳印與框架中，繞著不同的邊緣行進。待民智已開，公民意識上漲，大批青年返鄉投票，立馬清洗了黑金效力。黎清波當年，只能算是個恭逢其盛的現實主義者，為了權力，放任黑金發展，甚至引為己用。但要說他是「黑金教父」，實在過獎了。然而也就在高峰當下，上天似乎預示了某種徵兆。據當過李登輝易經老師的劉君祖說，投票當晚，他卜了個卦，得到的是「地火明夷」，這是太陽落到地平線以下的壞卦，他怎麼也想不透，又不敢講，憋了許久，某次上課還是當著黎清波的面講出來，從此再也沒被請去上過課。但現實卻證明神明英明，接下來的二十年，李登輝心中是存在著某種孤獨與怨恨的，雖然從未明言。他一手提拔的同志們在2000年國民黨敗選後紛紛背叛，逃不過「人在人情在」的政治現實。他拉著手喊「新台灣人」促成當選的馬英九，帶著群眾壓力進官邸將他請下國民黨黨主席之位。他一手拉拔到高位的連戰則袖手旁觀，優雅接任主席，那些政務官也轉隨連主席繼續打拼。從凍省到興票案，宋楚瑜早被他鬥到徹底翻臉，自立門戶。他轉向新當選的總統陳水扁，但阿扁也只想利用他裂解國民黨，沒真的把他當爹。他成立台聯，但一樣爭權奪利，難成大器。老人家最後看開了，多半在家讀書見客，想想，還是養牛比養人更實在，自此遠離是非，安享晚年。他是一個「現實的理想主義者」，心中有他想像的台灣未來圖像，但他對權力的貪欲，和對權力運用的精巧，也不輸任何政客。常人無法超越他和理解他的原因，是他有著辯證法正反合的複雜邏輯，又一生不斷的大量閱讀補充新知，讓他從不與時代脫節。大學老師在黑板上寫過一句英文：「Realist is not Real Realistic, Idealist is not Idea Idealistic.」中文意思大致是：●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com