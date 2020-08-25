今日廣場》Jack Lee／OTT-TV專法會把國內影視產業壓垮？

台灣領先全球提出OTT-TV專法，引起各界熱烈討論。近期陸委會與經濟部又各自裁定愛奇藝與愛奇藝代理商歐銻銻違反兩岸人民關係條例，認定OTT-TV非屬中資來台許可的投資項目，部分立法委員對此表示許多關切。但往往問題沒有聚焦，因此也衍伸許多笑話，本文嘗試梳理相關脈絡，令讀者能更清楚了解事情全貌。
ㄧ、NCC近期推出的OTT-TV草案精神
從NCC官網可以下載草案全文，可以看到其對所有OTT-TV業者一視同仁，採捉大放小管理精神。而被公告須登記之業者，則有配合揭露營業狀況資料之義務，且必須遵守內容製播的基本規範，除此之外並無特殊管理，可謂相當輕度之管理。
部分人士質疑捉大放小之原則並不清楚，可能會淪為主管機關說了算。但事實上，每家OTT-TV業者目前並未清楚揭露經營資料，主管機關又何以清楚定義規模大小。這部分期待以滾動式修正，逐步將業者資訊透明化後納管，才是可行之道。故，目前應強制登記的大型業者名單尚未明朗，還需要跨部會（檢視稅籍資料、廣告經營狀況）審視，屆時才能落實草案中將大型業者資訊透明化的精神。
二、OTT-TV專法草案特別針對愛奇藝？
首先，中國相關投資的主管機關為陸委會和經濟部。先藉由陸委會依照兩岸人民關係條例判斷中國業者來台投資項目是否合法，接著由經濟部投審會就資本、商業相關法律審理。而本次中國OTT-TV則是受陸委會判定不屬於本國開放中資來台投資項目，經濟部配合修法，禁止台灣代理不合法的中國OTT-TV。
在此脈絡之下，NCC本可就其職權配合陸委會與經濟部處理中國OTT-TV。而NCC推出之OTT-TV草案則是將處理方式明文化，讓業者具體了解違法後可能面臨的裁處與行政手段。至此，便可發現，OTT-TV專法草案無論是否納入如何處置中資OTT-TV，只要經陸委會與經濟部判定某中資業者違法，基於行政一體，其他部會本就該配合處理，沒有OTT-TV專法草案針對愛奇藝之問題。
三、未來中資OTT-TV遭禁，台灣影視產業未來注定沒落？
在釐清愛奇藝受陸委會與經濟部宣告違法，與NCC所提之OTT-TV專法草案為兩件事之後。進一步要回答的問題就是台灣禁絕中國OTT-TV這步究竟是利多還是弊多。部分支持愛奇藝與其他中國OTT-TV之人士（或是立法委員）有一個論調，就是愛奇藝長期購買台灣影視作品，是一道資金活水。
但事實上，攤開知名的幾個台劇，如HBO 投資的「通靈少女」、 Netflix 所共同發行的「誰是被害者」、catchplay出資的「做工的人」，其實背後出資者皆不是中國OTT-TV，反而是其他OTT-TV平台與文化部。因此，真正要扶植台灣本土影視產業，更重要的角色是文化部如何精進既有的扶植方案，才可以讓台灣影視蓬勃發展。
另一方面愛奇藝透過台灣代理商歐銻銻所自製的台劇，如：1006 的房客、人際關係事務所、墜愛等，明顯題材與格局受到限制，且往往乏人問津。甚至愛奇藝台灣代理商最愛說嘴的購買台劇比例，經查文化部影視產業報告，雖然愛奇藝購買台灣戲劇最多，但往往也僅在該平台台灣站播放，但事實上Netflix則買更多的台灣節目、戲劇於不同國家播放，由此可知，其他跨國OTT-TV才是推廣台灣本土影視的重要推手。
四、結語：台灣影視的未來？
最後，關於禁止中國OTT-TV，其實有個重要的考量因素，即是在中國與台灣的互惠原則考量之下，若台灣OTT-TV業者無法過去中國經營，又怎能允許中國OTT-TV任意在台經營呢？透過禁止愛奇藝在台灣不得租用伺服器，迫使民眾僅能連網至該公司香港伺服器觀看，則可以提供一道阻力使民眾轉換平台，藉此打擊中國業者的違法經營，此乃為捍衛台灣OTT-TV平台之自由競爭與網路自由之平衡，才能讓台灣本土平台有展露頭角的機會。
而對於影視內容產業，當然，不可否認愛奇藝有所投入，但要思考的是，即便真的有資金投入，但題材往往都會受到自我審查的限制。如台劇「想見你」於2020年上半年打入前三名榜單，該劇在中國境內播出時，經中國官方審查刪除大量「不妥」鏡頭，包括高中生接吻、足以識別中華民國標誌之鏡頭如身分證、護照等，引起非議。又曾在播出公視迷你劇集「他們在畢業的前一天爆炸2」，因劇情有太陽花學運、台獨等政治議題，導致下架。愛奇藝對這些「審查」都有其「獨特」之回應，可是一而再再而三的證據都顯示，想要不被中國「關切」，創作者最好是只碰觸一些「安全」的題材，這樣以資本來審查台灣本土影視內容的模式，可謂不可不慎。
最後，也請使用者不用太擔心愛奇藝或其他中資OTT-TV沒有之後該如何是好。本土OTT-TV業者早就摩拳擦掌，等著搶奪愛奇藝流失的台灣觀眾，提供更全面的台劇、韓劇、中國戲劇，與各類綜藝節目。台灣的影視未來仍大有可為。
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