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名家論壇》羅承宗／蔡英文是獨裁總統、繞過國會？

文/羅承宗
calendar_today2020-09-01 12:00:00update2020-09-01 13:45:07

▲蔡英文總統於8月28日親自宣布將開放瘦肉精美豬，以及年齡30個月以上的美國牛肉進口。（圖／翻攝蔡英文臉書）
▲蔡英文總統於8月28日親自宣布將開放瘦肉精美豬，以及年齡30個月以上的美國牛肉進口。（圖／翻攝蔡英文臉書）
總統蔡英文於上週五（28）親自宣布將開放瘦肉精美豬，以及年齡30個月以上的美國牛肉進口。對此，中國國民黨由現任黨主席、立委江啟臣領軍旋即召開記者會，一方面以重話指摘蔡總統是「獨裁、獨裁、再獨裁」；另一方面，中國國民黨黨團書記長林奕華則要求動物用藥殘留標準要送到立院審查，讓立院實質監督云云。

江啟臣乃美國南卡羅萊納大學國際關係博士、曾任東吳大學政治系副教授，林奕華最高學歷亦為美國賓州匹茲堡大學公共行政碩士。作為公共知識份子，即便政治立場容有差異，但政治評論，也不該悖離學理與常識。

論「獨裁」？誰與國民黨兩蔣爭鋒

首先，根據維基百科，所謂獨裁（autocracy）乃政治學名詞，是一種政府的形式，由一個擁有無限威權的統治者，在不受法律及傳統的制衡下，以個人意志來進行統治。 由統治者個人獨攬國家最高權力，以專制之手段實行統治之方式。這種ABC程度的學術定義，政治系副教授江啟臣一定知之甚詳。觀乎台灣歷史，「獨裁總統」這種威武稱號，僅有中國國民黨總裁蔣中正以及其繼任的蔣經國父子二人，方得匹配。兩人欠缺直接民主正當性，卻能一手獨攬政軍大權，兩位蔣總統當到逝世為止，毫無任期限制，僅有天年壽命侷限。至於蔡英文總統，今年1月11日甫由台灣人民透過普選以817萬票賦權連任，而其任期也將至2024年5月屆滿，再無延任機會。一位民選總統，在行政權範圍內進行政治判斷與決策，何來獨裁之有？縱令中國國民黨就是打定主意要黨同伐異、逢英必反，最低限度也該用詞精準合理，以免貽笑大方。

備查恣意改審查？立法院職權行使法沒那麼隨便

其次，林奕華「動物用藥殘留標準要送到立院審查，讓立院實質監督」要求，符合現行法制嗎？根據動物用藥品管理法第5條第1項第1款規定，本法所稱動物用禁藥，指「經中央主管機關公告禁止製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列」。換言之，鑑於動物用禁藥五花八門，且推陳出新。立法者為防掛一漏萬，遂授權中央主管機關以公告方式，決定禁藥之範疇。行政院農委會為執行開放政策，遂依據行政程序法第151條第2項準用第154條第1項規定，一併預告修正將供牛及豬隻使用之萊克多巴胺（Ractopamine）含藥物飼料添加物排除於所禁止之乙型受體素（β-agonist）藥品範疇之外。總之，就法而論，行政院農委會處理本件的相關法制作業，尚無違誤。論者或稱，依立法院職權行使法第60條規定，行政命令一樣要送國會備查，立法院也有權要求改為審查云云。但若詳細閱讀立法院職權行使法第60至62條規定，法規命令要有「違反、變更或牴觸法律者，或應以法律規定事項而以命令定之」情形，方有從備查改審查的餘地。就本案而言，如前所述，由於動物用藥品管理法第5條第1項第1款本已授權由中央主管機關以公告方式具體決定動物用禁藥之範疇，除非立法院多數能修法將禁止萊克多巴胺直接白紙黑字寫在法條裡，否則概念上殊難想像農委會的公告會有「牴觸法律、逾越法律授權」之可能性。

有格調的理性問政，很難嗎？

在民智大開的現代社會裡，太過離譜的無稽狠話，只適合出現在某些惡俗的政論節目裡。中國國民黨想要重返執政，堅守理性問政與格調，才是穩健正道。在國際貿易交易規則裡，公平互惠是原理。在訴求「貨出去，大家發財」同時，也要讓他國合格安全的產品進入本國市場，貨暢其流。這個簡單道理，擁有美國南卡羅萊納大學國際關係博士的江啟臣，以及擁有美國賓州匹茲堡大學公共行政碩士的林奕華，豈會不知？。「政治不難，只是找回良心而已」，這句話柯文哲市長或許已經用不到了，但還是適合給江、林兩位委員酌參。

●作者：羅承宗／台大法學學士、碩士，輔大法學博士。現為南臺科大財法所教授兼所長。
 

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
 

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蔡英文 美豬美牛 獨裁 名家論壇 羅承宗

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