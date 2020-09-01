名家論壇》羅承宗／蔡英文是獨裁總統、繞過國會？

江啟臣乃美國南卡羅萊納大學國際關係博士、曾任東吳大學政治系副教授，林奕華最高學歷亦為美國賓州匹茲堡大學公共行政碩士。作為公共知識份子，即便政治立場容有差異，但政治評論，也不該悖離學理與常識。
論「獨裁」？誰與國民黨兩蔣爭鋒
首先，根據維基百科，所謂獨裁（autocracy）乃政治學名詞，是一種政府的形式，由一個擁有無限威權的統治者，在不受法律及傳統的制衡下，以個人意志來進行統治。 由統治者個人獨攬國家最高權力，以專制之手段實行統治之方式。這種ABC程度的學術定義，政治系副教授江啟臣一定知之甚詳。觀乎台灣歷史，「獨裁總統」這種威武稱號，僅有中國國民黨總裁蔣中正以及其繼任的蔣經國父子二人，方得匹配。兩人欠缺直接民主正當性，卻能一手獨攬政軍大權，兩位蔣總統當到逝世為止，毫無任期限制，僅有天年壽命侷限。至於蔡英文總統，今年1月11日甫由台灣人民透過普選以817萬票賦權連任，而其任期也將至2024年5月屆滿，再無延任機會。一位民選總統，在行政權範圍內進行政治判斷與決策，何來獨裁之有？縱令中國國民黨就是打定主意要黨同伐異、逢英必反，最低限度也該用詞精準合理，以免貽笑大方。
備查恣意改審查？立法院職權行使法沒那麼隨便
其次，林奕華「動物用藥殘留標準要送到立院審查，讓立院實質監督」要求，符合現行法制嗎？根據動物用藥品管理法第5條第1項第1款規定，本法所稱動物用禁藥，指「經中央主管機關公告禁止製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列」。換言之，鑑於動物用禁藥五花八門，且推陳出新。立法者為防掛一漏萬，遂授權中央主管機關以公告方式，決定禁藥之範疇。行政院農委會為執行開放政策，遂依據行政程序法第151條第2項準用第154條第1項規定，一併預告修正將供牛及豬隻使用之萊克多巴胺（Ractopamine）含藥物飼料添加物排除於所禁止之乙型受體素（β-agonist）藥品範疇之外。總之，就法而論，行政院農委會處理本件的相關法制作業，尚無違誤。論者或稱，依立法院職權行使法第60條規定，行政命令一樣要送國會備查，立法院也有權要求改為審查云云。但若詳細閱讀立法院職權行使法第60至62條規定，法規命令要有「違反、變更或牴觸法律者，或應以法律規定事項而以命令定之」情形，方有從備查改審查的餘地。就本案而言，如前所述，由於動物用藥品管理法第5條第1項第1款本已授權由中央主管機關以公告方式具體決定動物用禁藥之範疇，除非立法院多數能修法將禁止萊克多巴胺直接白紙黑字寫在法條裡，否則概念上殊難想像農委會的公告會有「牴觸法律、逾越法律授權」之可能性。
有格調的理性問政，很難嗎？
在民智大開的現代社會裡，太過離譜的無稽狠話，只適合出現在某些惡俗的政論節目裡。中國國民黨想要重返執政，堅守理性問政與格調，才是穩健正道。在國際貿易交易規則裡，公平互惠是原理。在訴求「貨出去，大家發財」同時，也要讓他國合格安全的產品進入本國市場，貨暢其流。這個簡單道理，擁有美國南卡羅萊納大學國際關係博士的江啟臣，以及擁有美國賓州匹茲堡大學公共行政碩士的林奕華，豈會不知？。「政治不難，只是找回良心而已」，這句話柯文哲市長或許已經用不到了，但還是適合給江、林兩位委員酌參。
●作者：羅承宗／台大法學學士、碩士，輔大法學博士。現為南臺科大財法所教授兼所長。
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