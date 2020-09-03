名家論壇》賈德．戴蒙／日本政府不願面對的巨額負債

日本為當今世界第三大經濟體，且是在近幾年才被中國超越。日本約占全球經濟產能的八％，幾乎是全球最大經濟體（美國）的一半，以及另一個高生產力國家—英國的兩倍之多。一般而言，國民經濟產出是兩個數字的乘積：國家的人口數，乘以每人的平均產量。日本的國民產出很高，是因為日本人口眾多（在富裕民主的國家裡僅次於美國），也因為它的平均個人產量很高。





雖然日本龐大的內債引起了許多關注，但日本仍是世界上主要的債權國。它擁有舉世第二高的外匯存底，且與中國互有先後作為美國的最大債權國。





這種經濟實力背後的一個重要因素是，日本為推動創新在研發上的高支出。日本於研發上的絕對年度投資，僅次於人口多得多的中、美兩國，位居世界第三。相對而言，日本用於研發的國內生產總值（GDP）比例為三．五％，近乎美國（僅一．八％）的兩倍，也遠高於其他兩個以研發聞名的國家比例—德國（二．九％）和中國（二．○％）。





每年，世界經濟論壇都會向世界各國提出，「全球競爭力指數」（Global Competitiveness Index），這個指數整合了十幾組會影響國家經濟生產力的數字。多年來，日本的這個指數一直都名列世界前十；日本、新加坡和香港，是西歐和美國外僅有的三個排名前十的經濟體。在一般人眼裡，日本排名居前有兩個顯而易見的原因：日本傑出的基礎設施和交通網，像是舉世最佳的鐵路；及其健康、受過良好教育的勞動力，尤其精通數學和科學。在一長串名單上的其他理由雖不是那麼直接，然而與日本做生意的外國人仍然很熟悉這些特點，包括：掌控通貨膨脹；團結的勞工／員工關係；競爭力高的當地市場；高品質的研究機構培育了許多科學家和工程師；大型國內市場；低失業率；平均每人每年提出的專利數量超過世界其他國家；保護財產權和智慧財產權；快速地吸收科技；精明的消費者和商人；和訓練有素的業務員。這張名單既長且難以消化，傳達的訊息卻很明晰：日本企業能在世界市場上具有競爭力，乃基於多重因素。





最後，我們不要忘記日本經濟的一個特點，今天它雖然帶來了巨大的經濟利益，未來卻可能造成問題。全球僅有兩個國家在經濟上超越日本：美國和中國，只是他們的預算有很大部分用於軍事開支。歸功於美國強加於一九四七年的日本憲法條款（很多日本人現今同樣支持），將日本武力最低化，因此日本保留了這方面的花費。





當被問及日本最嚴重的問題時，經濟學家的答案可能是：「政府的巨額國債。」日本目前的債務約為其年度GDP（國內生產總值）的二．五倍，GDP乃是日本一年中所生產一切產品的價值。這意味著即便日本全體國民把所有的收入和精力都用來償還國債，不為自己生產任何東西，仍需要兩年半的時間才能償清債務。更糟的是，其國債多年來持續上升。對照下，雖然美國的財政保守派極其關切美國的國債，它還「僅」占約美國GDP的一倍。希臘和西班牙是兩個因經濟問題而惡名昭彰的歐洲國家，但日本的債務與GDP比率是希臘的兩倍、西班牙的四倍（截至本書截稿為止）。日本政府的債務與整個歐元區的十七個國家相當，而歐元區總人口是日本的三倍。





為什麼日本政府並未在很久之前即因這個負擔而崩潰或違約？首先，大部分債務的對象並非外國債權人，而是持有債券的日本個人、日本企業和退休基金（其中許多是政府自己所擁有），另外還有日本銀行，當中沒有任何一個會對日本政府採取強硬的態度。





相較之下，希臘大部分的債務對象都是外國債權人，他們確實採取了強硬的立場，迫使希臘改變其財政政策。儘管日本政府欠日本人民債，之於其他欠債日本的國家，日本卻是淨債權國。其次，政府政策維持日本的低利率（低於一％），以限制政府支付利息。最後，日本和外國債權人始終對政府的償債能力充滿信心，因此繼續購買政府債券。事實上，這是日本個人和公司投資儲蓄的主要方式。但沒有人知道債務要增到多高，日本債權人才會失去信心，政府才不得不違約。





儘管利率低，但債務規模以及日本老年人和退休人口的數量增加，意味著債務利息、健康與社會保障成本消耗了政府大部分的稅收收入，這減少了政府原本可用於教育、研發、基礎設施，以及可能刺激其他稅收的經濟成長引擎。按已開發國家的標準，日本政府的低稅率和低政府收入，加重了這個問題。最終，這些債務主要由日本老年人持有，他們直接（透過購買政府債券）或間接（由大筆投資政府債券的養老基金中領取養老金）投資，而最末支付債務利息的，主要是仍在工作和納稅的日本年輕人。因此日本的債務實際上是由日本年輕人付給日本老年人，構成了世代之間的衝突，是以日本的未來作抵押。這種抵押貸款正在增加，因為日本的年輕人口正在萎縮，而老年人口則在成長中。



