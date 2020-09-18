名家論壇》李兆立／瘦肉精美豬洗產地，蔡政府擋得住？

面對外界關於瘦肉精美豬開放進口的各種質疑，行政院長蘇貞昌終於站在國會質詢台。然而，除了一再重申行政院過去半個月來的宣傳文字，對於這些質疑，似乎尚未給予正面回應來釋疑。
例如，面對「萊克多巴胺」的健康風險，蘇院長的回應是「已有報告指出安全無虞」，但被進一步問到是哪一份報告時，蘇揆則沒給回應；面對瘦肉精美豬是否衝擊台灣豬肉時，蘇院長表示台灣人愛吃台灣豬，但農委會的統計資料卻顯示，豬肉進口量直線上升，光是過去八年就成長了3.5倍。
萊克多巴胺的CODEX規範劑量是否安全無虞，瘦肉精美豬進口是否衝擊台豬，都需要更嚴謹的數據評估，目前無法確定。可以確定的是，無論是民眾或政府自己，對於瘦肉精的健康疑慮是存在的，因此，肉品上清楚的進口標示非常重要。
正是因為如此，時代力量在質詢台上希望蘇揆承諾，仿照美國和加拿大的作法，清楚標示「是否含瘦肉精」，蘇院長卻反覆只談「會明確標示肉品產地」，不願對「無瘦肉精標章」進行正面回應。
問題是，只標產地，真的就能確實讓不想吃到瘦肉精的民眾，能當個「聰明的買肉人」趨吉避凶嗎？
如果誠實面對台灣目前產地標示的實施狀況，恐怕就無法像蘇院長這麼樂觀。
第一個原因，台灣目前的食品產地標示根本不確實。
到超市隨便逛逛就可發現，架上寫著「紐西蘭微風富士」、「紐西蘭奇異果」、「進口蘿蔔」的蔬果，看起來是進口，產地卻全部都寫著「台灣」。
請問農委會，這樣的標示是清楚合格的嗎？如果不合格，為什麼這類的案例在台灣俯拾即是呢？
第二個原因，依照世貿協定，在符合某些條件下，「洗產地」是合法的。
台灣作為世界貿易組織（WTO）的會員國，長年以來遵循著《WTO原產地規則協定》。一項貨品從原料到生產，都在台灣進行的話，產地當然標示台灣。但是，如果原料不是台灣呢？
依照協定，一項貨品即便原料是進口的，只要在台灣的「重要製程」或「附加價值率」超過35%以上者，產地就能標示為台灣。
換句話說，只要符合這項原則，瘦肉精美豬當然可以標示為台豬。而這樣的「洗產地」模式並非預測，而是現在進行式。
大家或許不知道，在台灣進行「去骨」的進口雞腿肉，就符合「重要製程」和35%的規範，產地標示就可以標示為「台灣」。
大家或許也不知道，標示為台灣產的金門牛肉乾，或者所謂的台灣牛肉加工品，使用的其實是澳洲牛。在我們自以為支持台灣牛肉的同時，其實支持的是澳洲牧場。
雞肉如此，牛肉如此，請政府告訴我們，為何豬肉能夠例外？實務上又如何例外？如果產地標示無法幫助消費者確實閃過瘦肉精美豬，為何不能仿照美國和加拿大，直接清楚標示「有無含瘦肉精」？
我們完全了解，台美關係正處於歷史高點，官方互動更是熱烈，能否簽署台美雙邊貿易協定（BTA）或加入「經濟繁榮網路」的供應鏈，或許也與美豬開放有關。我們也完全理解，這部分的進程與談判，涉及外交機密，無法對外公開透明。
但是，對於即將進口的瘦肉精美豬，無論是健康風險評估，或是肉品是否含瘦肉精，進行公開透明的清楚揭露，即便時空環境如何改變，都應該是政府可以且應該做到的。
●作者：李兆立／時代力量智庫執行長
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