名家論壇》李兆立／瘦肉精美豬洗產地，蔡政府擋得住？

面對外界關於瘦肉精美豬開放進口的各種質疑，行政院長蘇貞昌終於站在國會質詢台。然而，除了一再重申行政院過去半個月來的宣傳文字，對於這些質疑，似乎尚未給予正面回應來釋疑。





▲超市架上寫著「紐西蘭微風富士」、「紐西蘭奇異果」、「進口蘿蔔」的蔬果，產地全部寫著「台灣」。（圖／翻攝一級嘴砲技術士臉書粉絲團）

●作者：李兆立／時代力量智庫執行長

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