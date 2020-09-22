名家論壇》劉仕傑／台灣駐美大使蕭美琴的戰貓之旅

這幾天素有「外交戰貓」美譽的蕭美琴在推特帳號的自我簡介上寫下了「 Taiwan Ambassador to the US 」，引起網路上熱烈討論。有人大為振奮，有人好奇台美是否即將建交，當然也不乏有人唱反調。
我是高度支持的。
美琴的推特稱呼，我認為有三層意義。
第一，蕭美琴的外交信心。
這一點可從蕭美琴針對這起事件的回應可見，她說美國許多友人都稱呼她為「大使」。既然美國人習慣稱呼她為大使，那蕭美琴在推特的「個人帳號」上自稱Ambassador，自然也不為過。
第二，正面回擊中共的戰狼式推特外交。
過去數年來，無論是華春瑩、趙立堅、劉曉明或胡錫進等人，在推特上以戰狼（ war wolf ）風格四處掠擊，不斷與美國等民主陣營政要公開嗆聲。儘管戰狼式外交負面評價居多，但中共仍樂此不疲。相較之下，擁有完全言論自由且各種社群媒體平台使用蓬勃的台灣，卻鮮少使用推特。推特為重要的英文介面社群媒體，過去包括我駐外單位在內等政治人物卻未積極經營，實屬可惜。
在上述脈絡之下，蕭美琴的推特帳號，某程度上也代表未來我政府及外交工作，將更重視國際社群媒體的經營與回應。這是重要的轉淚點，未來我們期盼看到美琴與美國國務卿龐畢歐或重要美國國會領袖在推特上以轉推（ RT ）或推文等方式進行互動。
第三，外交戰場的個人化。
在社群媒體的年代，外交戰場除了團隊作戰，也必須要思考如何以個人化的魅力在外交戰場上尋求突破。正是在這個脈絡之下，我不但支持美琴的推特稱呼，甚至我認為，所有其他台灣駐美的「代表們」，都應該要有這樣的雄心壯志跟企圖心。這些駐外代表們，是否也可以跟著蕭美琴大使的腳步，在推特上使用 Ambassador 頭銜，積極對外發聲並強調台灣的主體性？
蕭美琴的推特帳號，除了以 Ambassador 自稱外，最令我感動的其實是，她以 Taiwan 作為所代表的國家。何時，我們的駐外「大使們」，能夠在國際上驕傲地說「我代表台灣」，而不是語焉不詳的 Republic of China？
過去在從事外交工作時，我習慣以 Taiwan 代表我來自的國家。在駐帛琉大使館時，儘管名片上寫 Embassy of the Republic of China ，但我仍然在口頭及公務電郵的使用時自稱 Taiwan Embassy。幸運的是，當時的兩位大使對此都未向我表示不同意見。但我知道，部分資深外交官員迄今仍然不習慣以 Taiwan 自稱，言必稱 Repubic of China，這點令人感嘆。
希望蕭戰貓的這一步能鼓勵全體駐外單位，爾後積極使用「 Taiwan 」這個名稱來做國際發聲，不要再拘泥於 Republic of China 的說法。畢竟， Taiwan 可是個好聽的名字呢！
●作者：劉仕傑／時代力量國際部主任、前外交官
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